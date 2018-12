Stižu novi problemi za Severinu: Pjevačici ozbiljno narušeno zdravlje?

Toliko seksepila u jednoj ženi koja ima snažan karakter uvijek u društvu u kojem živimo donese donese puno podijeljenih emocija: od obožavanja do omalovažavanja. Severina nikoga ne ostavlja ravnodušnim i to još od djetinjstva.



Sve je kod nje uočljivo I daje snažan dojam, od fizičkog izgleda, govora tijela do prirođene dramatičnosti (pogotovu kada je malo iznutra nesigurna). Njezin smisao za dramatičnost dobra je osnova u zanimanjima koja imaju potvrdu publike. Zato je ona kraljica na sceni. Uvijek Seve traži ljubav, divljenje, aplauz i dojam, želeći biti ''netko'' i osjećati se važnom. Ne voli prosječnost. Od malena očekuje da je se tretira kao kraljicu.

Ponekad se ne usudi dokazivati samo zbog straha od poraza ili promašaja.Severina zaista ima puno ljubavi i topline za dati drugima, ali očekuje da za to dobijete nešto za uzvrat, priznanje neke vrste.

U fizičkom izgledu joj dominira jedno snažno i ponosno držanje i stav koji plijeni pozornost. Kada ona ulazi u prostoriju sigurno neće ostati nezamijećena, po energiji kojom zrači i po stilu, ukusu i kvaliteti odijevanja.Kada nešto odluči gotovo je nemoguće zaustaviti ili spriječiti je da to učini. Ako je netko uvrijedi tada će moći vidjeti tamni oblak na njezinom licu. Možda toj osobi neće u tom trenutku ništa o tome reći ali će na svoj način ignorirati postojanje osobe od koje je povrijeđena.



Voli luksuz i udobnost za sebe ali za one s kojima živi i koje voli. Gotovo cijeli život traga za idealnim partnerom i to mora biti jaka osoba s vlastitom individualnošću, talentima drugačijim od njezinih kako ne bi došlo do zasićenja u vezi.



Iako je na prvi pogled sretna Severina mora još puno raditi da postigne emocionalnu sigurnost i osjećaj identiteta. Često želi postići nešto čime će se ponositi i na što će drugi u obitelji biti ponosni. To je znak da roditelji nisu pokazivali da se ponose s njom kao djetetom. Očigledno su bili kontinuirano u konfliktu, u sputavanju. Nekada je malena Seve mislila da je ona uzrok konflikata.

Njezina obiteljska slika je uvijek vrlo dinamična, a ona je gotovo ovisna o ljubavi i ohrabrenju, poticaju. Izražen joj je osjećaj časti i zato održava data obećanja. Misli da sve zna najbolje i zna u tome pretjerivati i biti nemoguća. Pretjerana sigurnost u sebe dio su fasade, iza koje se skriva loše samopouzdanje.



Odlučnost i brzina pozitivne su joj osobine, a u kriznim situacijama dobro se snalazi. Izražena je želja za iskazivanjem brige za druge, te veliki zaštitnički instinkt za sebe i najbližnje. Odgovornost i disciplinu lako podnos. Kada netko ne odobrava njezine ideje i prijedloge lako postaje iritirana. Izraženi su joj realizam, ali i entuzijazam, avanturizam plus poslovnost.



Izražena je i netaktičnost, jer smatra da ima posebnu ulogu u društvu i da prenosi posebne poruke ljudima (poput Mojsija). Posjeduje dar za neobičnu komunikaciju i izražavanje, a vrlo joj je važna sloboda misli i izražavanja. Voli pametnu konverzaciju.

Severina može biti sretna samo u toploj ljubavnoj vezi u kojoj je zadovoljna sa seksom. Zrači sa seksualnom energijom. Lako se i strastveno zaljubi.

Doživjela je više velikih borbi za ljubav.Vrlo brzo želi jednu izgubljenu vezu nadoknaditi s drugom jer ne može zamisliti život bez ljubavi. Traži pažnju, toplinu i iskrenost u izražavanju emocija. Voli kada svađe završe s pomirenjem u krevetu.



Problem joj je kako naučiti reći dosta-ljubavi, zabavi, trošenju. Pretjeruje u sentimentalnosti i s osjećajima može ''gušiti'' partnera. Kada voli i kada je zaljubljena tada to prelazi sve granice. Zato se lako razočara. U izboru partnera ima sklonost ka ''uspješnoj'' osobi. Često je zato doživjela da ''nije zlato sve što sija''. Velikodušna je prema onima koji nemaju, uživa u davanju.



Bliska je s osobama druge kulture, svjetonazora, vjere, s guruima, učiteljima i osobama s bogatim životnim iskustvom. 2019 godina je dinamična godina u kojoj će ponovno Severina biti u centru pozornosti. Karijera nije upitna. Novi album će izazvati reakcije u smislu dosta novina u stilu i sadržaju tekstova njezinih pjesama. Ali nekakve teškoće bi mogle nastati oko autorskih prava.

Problemi je očekuju sa zdravljem: mogućnost ozbiljnih ozljeda, lomova, infekcija i zato bi trebala biti vrlo umjerena i oprezna. Čini se da će njezino tijelo dati joj nedvojbene signale da ga treba na jedan drugačiji način njegovati i ne izlagati se onim fizičkim naporima na kakve je navikla. Godine ipak čine svoje i tijelo pamti.

Daleke zemlje joj također predstavljaju iskušenje. U ljubavi je očekuju nova iskušenja, spletke za koje neće znati koliko su vjerodostojne. Morati će se suočiti sa svojim idealima a pogotovu u odnosima s onim ženama koje smatra prijateljicama. Pratit će je osjećaj gubitka i emocionalne povrede. Vrlo težak je ožujak, potom kolovoz, ali također rujan i listopad.

