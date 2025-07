Stanković otkrio zašto se bojao Željka Pervana: 'Nisam bio dobar domaćin'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", na društvenim mrežama je isoričao kako ga je iznenadio Željko Pervan, njegov gost u prošloj sezoni. - Jako cijenim Željka Pervana i upravo zato sam se posebno bojao da mi ne "minira" emisiju. On je iznimno pametan čovjek. Gledao sam nekoliko njegovih intervjua u kojima je potpuno "okrenuo pilu naopako" i cijelo vrijeme, dok razgovaraš s njim, nisi siguran govori li ozbiljno ili se šali. Ipak, moj strah bio je neopravdan. On je bio dobar gost, ali ja nisam bio dobar domaćin. To sam shvatio tek dva ili tri mjeseca kasnije. Zamijetio sam i njegove manje ili veće probleme, primjerice s depresijom, no nisam se usudio o tome ga pitati u emisiji. Slutio sam da postoji nešto na tom tragu, ali jednostavno nisam imao hrabrosti. Često me pitaju – ponekad i novinari – kako se borim protiv autocenzure. Evo, ponekad se i ne borim, otkrio je Stanković.

Dok je emisija "Nedjeljom u 2" na pauzi, Stanković na društvenim mrežama otkriva zanimljive detalje sa snimanja Tako je ispričao i što se događalo u emisiji s Josipom Lisac, te Alenom Vitasovićem.

- U jednoj od sljedećih emisija pozvao sam Alena Vitasovića da govori o svojoj borbi s alkoholizmom. Moram priznati da je čovjek bio vrlo nepovjerljiv. Čak smo tada razgovarali i o tome. Objavio sam najavu o temi emisije, postavljajući pitanje: što to u ljudskom biću vodi prema alkoholu? Zbog toga se prilično naljutio, misleći da možda pripremam neku zamku ili, poučen iskustvima iz prethodnih sezona emisije "Nedjeljom u 2", pretpostavljao je da će doživjeti neko maltretiranje. Međutim, stvarno nije bila takva namjera. Pozvao sam ga da ispriča svoju priču kako bi na neki način upozorio druge ljude koji imaju slične probleme s alkoholizmom. Moram naglasiti da je Vitasović izuzetno iskren i otvoren čovjek, ostavlja dojam osobe koja zaista govori istinu. Bio je izvrstan gost, vrlo sam zadovoljan tim gostovanjem i načinom na koji je potpuno otvoreno progovorio o problemu alkoholizma, rekao je.

Podsjetimo, u prošloj sezoni jedne od najdugovječnijih HRT-ovih emisija njezin autor odlučio je napraviti promjenu. "Nakon 24 godine mijenjamo koncept emisije. Cilj je da se nakon tih 55 minuta osjećate barem malo bolje", najavio je Stanković u rujnu uoči nove sezone u kojoj je odlučio kako više neće u goste dovoditi političare. Nakon prve emisije publika je bila podijeljena oko novog koncepta, a Stanković je tada poručio: "Krenuli smo u novom smjeru. Nekome se sviđa, nekome ne, al' nazad nema. Hvala što nas gledate!"

Stanković je prošlog proljeća održao svoju 1000. emisiju koju je posvetio povijesti svog talk-showa. Istaknuo je neke situacije iz emisije te otkrio što se događalo iza scene, kao i nepoznate detalje o gostima i dogovorima gostovanja. Jedan od podataka koji je Stanković otkrio jest i koja je emisija bila najgledanija. – Najgledanija emisija "Nedjeljom u 2" bila je ona kada je gostovala Lepa Brena. Gledalo ju je 1.200.000 ljudi u Hrvatskoj. Bila su to vremena kada su glazbenici iz Srbije tek počeli dolaziti u Hrvatsku i Brena se tu činila kao neki egzotični primjerak.

Brena je u jednom dijelu populacije nepravedno nosila pridjev neprijatelja Hrvatske, a znam i da su me neke drage kolegice s HRT-a tada napale da poseljačujem HTV. Naravno, nisu bile u pravu. Brena je još uvijek bila velika zvijezda, što je i potvrdila gledanost emisije. Sjećam se i da nije mogla proći hodnicima HRT-a od neprestanih povlačenja za rukav i zaustavljanja i želje ljudi da se slikaju s njom ili, ne znam, da im da autogram – rekao je tada Stanković.