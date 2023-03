Stanković najavio novog gosta: Obećavam da emisija neće biti srcedrapateljna kao ova objava

Aleksandar Stanković otkrio je tko će biti njegov gost u emisiji "Nedjeljom u 2". HRT-ov urednik i voditelj na društvenim mrežama svakog tjedna gledateljima otkrije s kim će razgovarati, a ovaj put njegov gost dolazi nam iz susjedne Bosne i Hercegovine.

- Volim Bosnu i Hercegovinu. Pjevao sam, ljubio se i plakao s Bosancima i Hercegovcima radeći putopis „Vjetar u kosi“. Prošao je uzduž i poprijeko i osjećao se poput novinara Radio televizije Zagreb prije „sto“ godina koji je bez obzira na to gdje bi došao bio čašćen i poštovan, mažen i pažen. Bili to Jablanica, Trebinje, Mostar, ili Livno dobri duh Bosne i Hercegovine svugdje je bio s ekipom HTV-a. Ljudi su s oduševljenjem govorili o Hrvatskoj televiziji (i bilo bi dobro da se zamislimo zašto u domovini to nije tako), lomili noge da nam pomognu u realizaciji jednog dobrog projekta. Ponovilo se. - napisao je u uvodu objave na Facebooku Stanković te nastavio.

- Volim Bosnu i Hercegovinu i sentimentalan sam. To je moja domovina. Naime, rođen sam u državi čijim je dijelom bila i BiH i taj dio svog života ne mogu zaboraviti. Ni Jadranku Stojaković, Pimpeka, Zuku Džumhura, Sidrana il Kusturicu, ni Vučka, Zabranjeno Pušenje, Elvis Dži Kurtovića, ili Marijana Beneša ne želim izbaciti, ili izbrisati iz osobnog imaginarija svog identiteta. Mojoj djeci oni danas ne znače ništa i to tako treba biti, njihova domovina su neki drugi obzori, ali ja sam Aco Stanković i nisam netko drugi , vatrena ptica feniks ponovno rođena devedeset i prve. Jugoslavije nema i bolje da je tako, ali me uvijek žalosti kada budućnost sa susjedima gradimo na guranju prsta u oko, na sapunu i parfemu. U nedjelju ugošćujem ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića i obećavam da emisija neće biti srcedrapateljna kao ovaj post. Obradit ćemo sve one teme „zašto ste vi nama i zašto smo mi vama, do istrage vaše, ili naše“ , ali na kraju krajeva želim dobiti odgovor na pitanje „zašto se svaki Bosanac i Hercegovac u Hrvatskoj i zašto se svaki Hrvat u Bosni i Hercegovini ne bi osjećao kao ja u uvodu ove kratke priče - zašto? - napisao je Stanković.

Ispod ove objave samo su pohvale i brojni komentari odobravanja što mu je gost ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

Puno je komplimenata HRT-ov urednik i voditelj dobio i za svoju putopisnu emisiju "Vjetar u kosi" koju je prošle godine snimao upravo u BiH. Stanković je sa serijalom "Vjetar u kosi" krenuo 2014. godine kada je prošao kontinentalnu Hrvatsku, nastavio je putovanje po obali i otocima, a nakon toga vozio je i kroz Sloveniju i Austriju.

