Rim obožavam još od djetinjstva, a za to je zaslužna moja pokojna teta Ena Begović

Nakon brojnih egzotičnih tropskih lokacija, daleke Australije, a potom i posljednje ledene Aljaske kroz koje smo proputovali zajedno s našim sugovornicima, vrijeme je da se vratimo malo bliže Hrvatskoj. Ovaj put odvest ćemo vas na kratko proputovanje predivnom Italijom koja je idealna destinacija za sve one željne povijesnih znamenitosti, odlične kuhinje, dobrih provoda, srdačnih domaćina, privlačnih gradova i predivne prirode. Kada je o Italiji riječ, jedan od najposjećenijih gradova, primjerice uz Milano, Torino i Napulj, svakako je Rim. Glavni grad Italije i pokrajine Lacij najveća je i najnapučenija općina u toj zemlji, s gotovo 2,7 milijuna stanovnika, i jedan od najljepših gradova na svijetu, a prisjetimo li se i njegove bogate i burne povijesti, Rim, koji često nazivaju i Vječni Grad, doista je odredište iz kojeg nećete otići razočarani.

Rim leži u središtu valovite nizine Campagna Romana, okružen je sa sedam brežuljaka, a prema drevnoj predaji, 21. travnja 753. godine prije Krista osnovao ga je Romul, koji je kasnije ubio svog brata Rema nakon što mu se pokušao narugati zbog slabe zaštite grada te je tako posto rimski junak po kojem je Rim (Rome) dobio ime. Iz čarobnog Rima nedavno se vratila i Maja Lena Lopatny, bivša televizijska voditeljica, koja je donedavno bila i voditeljica odnosa s javnošću jedne turističke kompanije, a danas razvija vlastito poslovanje te je i ponosna vlasnica kuće za odmor u neposrednoj blizini Zagreba. Maja je javnosti poznata i kao kći poznatih roditelja, glumice Mije Begović i vaterpolista Ronalda Lopatnyja, a njezina teta bila je velika hrvatska glumica, pokojna Ena Begović. Upravo je ona zaslužna, kaže Maja, za njezinu posebnu vezu s Rimom.

- Rim sam prvi put posjetila dok sam bila mlađa, budući da je moja pokojna teta Ena jedno vrijeme živjela u Rimu. Još otad me za Rim vežu prekrasne uspomene. Ovim putovanjem htjela sam se još jednom uvjeriti zašto me još kao malo dijete Rim toliko oduševio. I doista, Rim je muzej na otvorenom kojim gdje god prošećete zadivi vas svojom ljepotom – kaže Maja Lena koja je organizaciju putovanja preuzela na sebe. Kaže da je po prirodi perfekcionist i dobra organizatorica te da sva putovanja organizira sama. - Let od Zagreba do Rima trajao je otprilike sat i pol te sam sve sama organizirala i napravila željenu rutu koju sam i obišla - govori Lopatny. U Rimu se nije zadržala dugo, no sasvim dovoljno da obiđe sve važnije znamenitosti.

Foto: Privatna arhiva

- Budući da sam bila na kratkom vikend-putovanju, zaista sam se potrudila obići najznačajnije znamenitosti: Vatikanske muzeje, Trg svetog Petra, Baziliku svetog Petra, fontanu di Trevi, Panteon, Španjolske stube te trg Navonu. Rim je toliko božanstven i očaravajući grad - ushićeno govori magistra novinarstva koja je za vrijeme boravka u talijanskoj prijestolnici bila smještena u malom boutique hotelu u neposrednoj blizini Vatikana. S obzirom na to da je i sama godinama radila u turizmu, zanimalo nas je divljaju li cijene smještaja, ali i kakva je gastronomska ponuda u Rimu. - Moram reći da su cijene smještaja doista pristupačne. Što se tiče hrane, cijene variraju, ovisno o tome gdje i što jedete. Moram priznati da me ugodno iznenadila cijena savršene carbonare koja je stajala samo 6-7 eura, što se za centar Rima smatra izrazito pristupačnim - ističe Maja Lena. Iako se to prema njezinu stasu ne bi reklo, oni koji je dobro poznaju kažu da je Maja veliki gurman i da uživa u svim kuhinjama, a jedna od najdražih joj je upravo talijanska. - Uživala sam u pasti na sto načina. Posebno me oduševio street food, pasta to go, gdje sam kušala najbolju carbonaru u životu. Jako je zgodan taj koncept, naručite i jedete s nogu - priča Maja. Iako na gastronomsku ponudu nema zamjerki, Talijanima jednu stvar ipak zamjera.

- Talijani su vrlo gostoljubivi, ugodni i dobri domaćini, ali ne bi bilo loše da dodatno porade na engleskom jeziku. Većina i dalje govori samo talijanski, što ljudima koji se ne služe njihovim jezikom može zakomplicirati boravak u toj predivnoj zemlji - napominje i dodaje da će se unatoč toj malenoj zamjerci u Rim svakako vratiti čim joj se ukaže prilika.

- Nažalost, nisam uspjela posjetiti tzv. rooftop bar i gledati zalazak sunca s pogledom na cijeli Rim jer nije bilo mjesta, tako da to stavljam na listu prioriteta za idući posjet Rimu - sa smiješkom govori Maja i dodaje da bi svatko tko može trebao barem jednom posjetiti Rim.

Foto: Privatna arhiva

- Dovoljno je da samo prošetate užim centrom i posjetite najistaknutije znamenitosti i već osjetite grad. Dodatna prednost je i to što danas zaista svatko može napraviti dobru pripremu putovanja istražujući digitalne kanale. Danas je sve dostupno na internetu, tako da sve informacije možete pronaći i provjeriti online - savjetuje Maja koja je proteklih godina zbog posla i privatnih obveza često bila na putu. Živjela je na relaciji Zagreb - Novigrad - Korčula, a je li zbog toga postala praktičnija kada su u pitanju putovanja i pakiranje prtljage što mnogima, pogotovo pripadnicama ljepšeg spola, zadaje najviše muke.

- Moj tempo života u proteklih nekoliko godina zasigurno je dosta utjecao na moju percepciju putovanja. Što se tiče pakiranja, to mi je postala rutina tako da s time uopće nemam problema. Mislim da je mali trik u tome da unaprijed isplanirate sve kombinacije koje su vam potrebne i ne nosite ništa više od toga. Također, što se tiče kozmetike i šminke, imam sva putna pakiranja tako da i na tome uštedim dosta mjesta - napominje Maja. Jesu li i njoj putovanja prilika za bijeg od ustaljene svakodnevice, ali i svojevrsna terapija?

- Apsolutno! Kada privatno putujem zaista si priuštim pravi odmor. Iako se ne mogu odmaknuti od svoje profesionalne deformacije, ali uistinu volim istraživati nove destinacije: upoznavati njihovu kulturu i tradiciju, kušati autohtonu enološku i gastronomsku ponudu, proučavati običaje i kulturološke vrijednosti, posjetiti znamenitosti - nabraja Maja koja se sa svakog putovanja vrati obogaćena novim iskustvima i sjećanjima. Puno je destinacija na nju ostavilo snažan dojam kao što su primjerice uspon na Kineski zid, posjeti budističkim hramovima u Kini, prekrasan Pariz, divan Lisabon, a jedno od najneobičnijih iskustava koje ju je osnažilo u ranim dvadesetima bilo je i sudjelovanje u reality showu "Survivor" zbog kojeg je mjesec dana provela u džungli u dalekoj Kostariki.

Foto: Instagram

- Bilo je to lijepo iskustvo koje me dosta osnažilo kao mladu osobu. Imala sam tada 21 godinu, ali ne znam bih li to ponovila. Danas moj život ipak izgleda potpuno drukčije. Gradim karijeru u turizmu i razvijam vlastito poslovanje - iskrena je Lopatny koja većinu vremena trenutačno provodi 30-ak kilometara od Zagreba, na Plešivici, gdje je postala vlasnica druge kuće za odmor s pet zvjezdica na području Jastrebarskog.

- Plešivica je uistinu takav netaknuti raj koji se smjestio u neposrednoj blizini Zagreba. Prekrasna priroda, brojne mogućnosti za aktivnosti na otvorenom (penjanje, hodanje, biciklizam), vrhunska enološka i gastronomska ponuda su samo dio onoga što Plešivica nudi. Jedan od najvećih turističkih aduta je to što je Plešivica znana kao hrvatska Champagne, područje s vrhunskom ponudom pjenušaca i vina. Ako još niste, obvezno posjetite Plešivicu jer zasigurno nećete požaliti - ističe Maja. Za kraj nas je zanimalo i ima li već novih destinacija u planu za putovanja.

- Budući da je turistička sezona pred vratima, sada, nažalost, nemam vremena za putovanja. Ali moja lista putovanja na koja bih htjela otići je poduža te se nadam da ću nakon sezone otići u novu avanturu – zaključila je Maja Lena Lopatny.

