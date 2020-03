Spot 'Teške industrije' predvidio mjesecima unaprijed ovo što nam se događa!

Grupa 'Teška industrija' nedavno je snimila novi spot za pjesmu 'Novo je jutro'. Spot je režirao Žare Batinović, a zanimljivo je da je spot predvidio mjesecima unaprijed sve ono što nam se trenutno događa.

- Prijatelj sam sa Žaretom Batinovićem dugi niz godina i želio sam da nam za novu pjesmu “Novo je jutro”, upravo on napravi spot.

On je autor većine Oliverovih i Gibonnijevih spotova, a za spot “Teške boje” dobitnik je prestižne nagrade PORIN.

Spot je krenuo u realizaciju potkraj 2019. godine, pa je trebao biti gotov do 15.siječnja, pred sam nastup Teške industrije na Zagrebačkom festivalu - istaknuo je Ivica Propadalo.

Otkrio je i kako mu je Batinović često slao detalje spota, ali oni mu se nisu svidjeli jer su bili pesimistični. - Upozoravao sam ga da želim vedar spot, ali on se nije dao smesti. Finalnu verziju sam dobio prije dvadeset dana i bio sam zgrožen. Pitao sam ga: “Čemu potresi i bijeg ljudi, čemu takva kataklizma, jer je pjesma pozitivna i govori o novom jutru i novom danu? Rekao mi je: “Je*ate brale, ja to vidim tako”. Bio sam šokiran i donio sam odluku da ne idem sa spotom vani - kazao je Propadalo.

- U nedjelju u jutro kad se desio zemljotres sjetio sam se spota. Odvrtio sam ga ponovno i shvatio da je Žare predvidio sve ono sto nam se desilo!!! Potres, zemlja okrenuta naglavačke, automobili i ulice bez ljudi, igrališta bez djece, žena u bijegu koja se transformira u pticu Fenix…itd. Shvatio sam da je spot ipak za ovo vrijeme i da oslikava sve ono što nam se upravo dešava. Ako je sudeći po spotu, na kraju se pojavljuje Sunce, koje nam treba biti znak da vjerujemo u novi dan i bolje sutra. Pjesma je našeg gitariste Vedada Hadžiavdića i nosi snažnu poruku, punu simbolike: “SREĆA JE U MALIM STVARIMA” - zaključio je Propadalo.