Sportski voditelj nakon vjenčanja s 30 godina mlađom: Ona nije prijateljica moje kćeri i bivša supruga laže

Bivši voditelj Sky Sportsa Richard Keys (66) ovog se vikenda oženio na seoskom imanju s 30 godina mlađom odvjetnicom Lucie Rose. Britanski voditelj s njom je u vezi od 2016. godine i upoznao ju je dok je još bio u braku sa suprugom Juliom koja je, navodno bila i bolesna kada ju je suprug prevario. K tome mediji u Velikoj Britaniji pisali su kako je Richard suprugu prevario s najboljom prijateljicom njihove kćeri Jemme. Jemmin odnos s ocem pokvario se zbog afere jer je bjesnila na njega jer se spetljao s njezinom 'prijateljicom'.

Richard je nakon vjenčana nijekao da su Jemma i Lucie ikada bile bliske, kao što je demantirao i niz drugih napisa o njegovom bivšem braku i odnosima s obitelji. Nakon raskošnog vjenčanja, Richard se na svom internetskom blogu osvrnuo na optužbe o raspadu prvog braka, odlasku sa Sky Sportsa i sukobu s Jamiejem Redknappom.

Richard je prvo zanijekao da je njegovu aferu s Lucie njegova bivša supruga Julia otkrila dok se borila s rakom. - Kad je moj prvi brak propao, moja supruga Julia nije bolovala od raka. Bila je sedam godina u remisiji nakon užasnog straha i bolesti s kojom se izborila s dostojanstvom i hrabrošću. I bio sam tada uz nju na svakom koraku. - napisao je Keys na svom blogu. Nastavio je govoriti o tvrdnjama da su se on i njegova kći Jemma posvađali nakon što je razotkrivena njegova navodna afera, što je njegovu kćer na kraju dovelo do borbe s alkoholizmom.

Richard, koji sada radi za katarski BeIn Sports, napisao je: - Nažalost, problemi moje kćeri postali su previše javni. U njezinom slučaju, ona je bila bolesna dugi niz godina. Njezini su je problemi koštali svega, upropastili su joj brojne segmente života pa tako i njezinu glumačku karijeru. Pokušao sam je zaštititi, ali nisam uspio. Prema Richardovom blogu, njegova supruga Lucie nikada nije bila prijateljica njegove kćeri jer su se "sreli samo dvaput u životu".

- Okolnosti nisu bitne - u ovoj fazi. To je nešto drugo o čemu ću se pozabaviti u nekom od sljedećih blogova - napisao je Richard.

Na kraju se osvrnuo na raspad svog prvog braka i kako je to utjecalo na njihovu djecu u to vrijeme. - Raspad mog prvog braka nije 'uništio' živote moje djece. Jedno je imalo 28, drugo 32 godine - rekao je.Međutim, njegova bivša supruga prethodno je u svojoj knjizi The MANScript govorila o svom mužu koji je nakon razvoda nastavio živjeti dalje. - Richardova afera nije uništila samo moj svijet, već i svijet naše djece Jemme i Josha. Tek sada, dvije godine kasnije, priznao je da je imao aferu s Lucie - napisala je u knjizi Julia.

