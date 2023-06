Maja Šuput ispunila jedno obećanje i razveselila pratitelje: 'Za nevjerovati, to je to'

Glazbenica Maja Šuput (43) ne staje. Nakon brojnih nastupa i angažmana, ispunila je i još jedno obećanje i - snimila svoju novu pjesmu! Razveselila je time pratitelje koji su nove stvari jedva dočekali.

"Za nevjerovati, ali ispunila sam obećanje i konačno završila pjesmu. Zato je i kiša pala! Ljudi to je to, spremite sa za ples i urnebes", napisala je pored fotografija iz studija.

"Opet nešto novo, jeeij", napisao joj je jedan uzbuđeni pratitelj među komentarima.

Inače, nedavno je pjevačica počela i snimanje audijiskih emisija Supertalenta, jubilarne 10. sezone showa Nove TV, a pokazala je i na Instagramu i što se događa iza kulisa.

- Mi smo po cijele dana na snimanjima za Supertalent, sad je pauza i to vam otprilike izgleda ovako. Ogromna prostorija za šminku, a sad ću vam pokazati što dečki rade i nemaju pojma da ću ući. Dakle, Mešin, Frano, Bilman i Fabijan - tiha misa je kod njih. Znači, oni apsolutno odmaraju nakon ručka. Sada ćemo vidjeti što radi Martina Tomčić. Ok, nakon što sam protjerana od Martine Tomčić, ulazimo u veliki, veliki sektor makeupa gdje ljudi pomno rade svoj posao, kartajući uno. A Grubnić samo nadgleda jel su karte lijepe. Jedine dvije djevojke koje rade, rade moju glavu. To ću imat u emisiji i to rade već tjedan dana i vjerojatno ću ja reći da mi se ne sviđa. Uglavnom, tako to izgleda, idem dalje. A ovo su sve moje kose, da vam otkrijem tajnu! - ispričala je Maja u snimci.

U odličnom raspoloženju, oduševljenju, čuđenju, smijehu i suzama protekao je prvi audicijski tjedan Supertalenta! Pozornica je gorjela od izvanrednih talenata, a potraga za iznimnim izvođačima nije gotova jer audicije još uvijek traju, pa novi tjedan donosi brojna iznenađenja i vrhunske točke.

U prvom tjednu audicija žiri i publika vidjeli su niz zanimljivih nastupa i svjedočili nevjerojatnim talentima, a već su podijeljeni i prvi zlatni gumbovi! Pojedinci su toliko oduševili žiri da su osvojili zlatnu ulaznicu za polufinale showa, a osim toga dogodila su se i neka iznenađenja zbog kojih nisu samo članovi žirija ostali bez teksta, već i sami kandidati. U prvom je tjednu bilo impresivnih točaka - od glazbe i plesa koje publika uvijek s obožavanjem prati, do rijetkih talenata kao što su tijeloglazba, beatboxanje usnom harmonikom, umijeće friziranja, kao i vrlo neobični i specifični načini sviranja glazbenih instrumenata.

