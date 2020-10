Pamela Ramljak pokazala svoje roditelje, pratitelji odmah reagirali: “Definitivno si više tatina”

Pjevačica Pamela Ramljak na društvenim je mrežama objavila fotografije svojih roditelja kad su bili mladi. Fanove je pitala sliči li na njih.

“Mama i tata. Što nisam totalni mix?” napisala je uz objavu fotki na kojima se vidi da su nastale istog dana na jednom putovanju u automobilu.

“Ajme! Prelijepi su”, “Ćaćina si više”, “Pokupila si najbolje od svakoga”, “Definitivno si više tatina”, “Super fotka, sličiš više tati”, “Mamina” pisali su joj pratitelji.

Foto: Instagram

Pamela često objavljuje obiteljske trenutke s obožavateljima i ne skriva ni neke teške životne trenutke. Pjevačica uživa u majčinstvu i voli pokazati da joj je obitelj uvijek na prvom mjestu. Ipak, neki njezini pratitelji su na jednoj fotografiji koju je objavila vidjeli skrivenu opasnost i odmah su je odlučili upozoriti. Naime, pjevačica je objavila preslatku fotku bebe koja spava na prsima njenog supruga, a jedna pratiteljica odmah se požurila komentirati.

"Sjećam se u rodilištu kad mi je sestra rekla da nikad ne zaspim s bebom na sebi, da je to isto kao da vozite auto žmireći. To mi je ostalo u glavi i nikada nisam to radila" napisala je. Pamela je odmah odgovorila kako je "ona budna", te dala do znanja da nema razloga za brigu. Inače, dvije i pol godine prije rođenja sina Pamela je izgubila dijete nakon osam tjedana trudnoće, što nju i supruga nije obeshrabrilo već dodatno osnažilo.