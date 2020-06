'Split je kao pozornica iz Fellinijevih filmova, grad koji se ponosi svojom ludosti'

Luka Nižetić ovih je dana predstavio svoj novi singl u suradnji s klapom Kampanel. Pjesmu znakovita naslova “Ae” napisali su Mario i Branimir Mihaljević, a nakon 19 godina i pjesme “Ludi grade”, Luka ponovno pjeva svom rodnom Splitu.

Povezanost Splita i Osijeka

– Želja mi je bila imati pjesmu koja na originalan i duhovit način govori o mom gradu, njegovoj posebnosti i specifičnosti, tamošnjem mentalitetu i stilu života. Na papir sam ispisao nekoliko autentičnih splitskih besida i poslao ih Branimiru Mihaljeviću kojemu se najviše svidjela “Cili dan nisan sta”.

Nazvao je svog oca Marija da nastavi, znajući da bi ga ovakva tematika mogla zaintrigirati. Kao osoba koja je dosta vremena provela u Splitu, družeći se sa Smojom, Oliverom i Runjićem, ljudima koji jesu Split, Mariju nije ponestalo inspiracije pa je za 20 minuta stigao gotov tekst. Očigledno ima te neke sličnosti i povezanosti između Splićana i Osječana koji su, kako i sam Mario ističe, najluđi ljudi, a ako on tako kaže, tko sam ja da mislim drugačije – kazao nam je Luka, koji je snimio i spot u režiji Dinka Šimca. U spotu su rekreirali scene iz spotova najpoznatijih splitskih glazbenika kao što su Severina, Dino Dvornik, TBF, Magazin i Danijela Martinović.

– Ae je riječ koja je samo jedna u nizu fenomena koje ima Dalmacija. Vezana je uz duh ljudi koji žive u Splitu, uz način života, izražavanje, mentalitet grada. Zapravo vrlo jedinstveno i fascinantno, kada jednom riječju, ovisno o kontekstu u kojem se sugovornici nalaze, tonalitetu i gestikulaciji pri izgovoru možeš iskazati razne emotivne reakcije, od čuđenja, potvrde, ushićenja do ravnodušnosti i pitanja. To sasvim razumiju samo ljudi koji su od dolje i koji cijeli život žive s “ae” – kaže splitski glazbenik, koji se slaže sa Smojinom konstatacijom o Splitu kao “najluđem gradu na svitu”.

– Koja god da je vlast, ideologija, okolnosti... Splićani su uvijek isti – bučni, nepredvidivi, srčani, dišpetozni, s mentalitetom koji se tijekom povijesti i nije previše mijenjao. Split je kao neka pozornica za uprizorenje Fellinijevih filmova, gdje u njemu nitko nije zvijezda. Mnoge se stvari kod njega ne mogu učiniti razumljivima ljudima sa strane što je možda i razlog da im je toliko privlačan i opojan. Split je intenzivan u svakom pogledu, što zbog svoje ljepote, a što zbog svoje ludosti kojom se ponosi – sa smiješkom će Nižetić.

Fabriku otvaram 1. srpnja

Vrijeme u izolaciji Luka je provodio u meditaciji, kuhanju, šetnji, razgovoru s obitelji, a pisao je i nove pjesme. Budući da je i vlasnik restorana “Fabrika” na Visu, sa zanimanjem je pratio i Vladine mjere za spas gospodarstva.

– Sad već dulji niz godina plovim, među ostalim, i tim poduzetničkim vodama. Upravo zato osjećao sam da je i na meni dio odgovornosti poduzeti nešto, barem malim dijelom kojim sam mogao doprinijeti, u cijeloj toj situaciji koja nas je snašla, a nismo je sami birali. Vlada je dobro reagirala paketom mjera koje su kvalitetne i sveobuhvatne. Kao iduće korake smatram nužnim, osim alokacije sredstava za likvidnost, jednako tako osigurati i sredstva za novi investicijski ciklus. No najvažnije je vratiti optimizam! U tome će sigurno pomoći i veliki paket pomoći gospodarstvu koji je najavila Europska komisija. Sada se pokazuje koliko je bila dobra odluka da budemo dio velike europske obitelji. Jedna od najboljih stvari koje je ova kriza iznjedrila svakako je udruga Glas poduzetnika – misli Luka, koji će “Fabriku” ove godine otvoriti 1. srpnja, ali s prilagođenom ponudom i brojem zaposlenika. U izolaciji se svakodnevno čuo sa sestrom Petrom koja s obitelji živi u San Franciscu. Njen sin Jozo nedavno je proslavio prvi rođendan.

– Jozi je najbolje, još nije svjestan onoga što se trenutačno događa oko njega. Pravi je mali žilavi zvrk, nema gdje ga nema, raste iz dana u dan. Počeo je istraživati, glasati se, hvatati prve riječi, negodovati, ma čudo malo. Jedva čekam da Petra i obitelj ponovno dođu kako bismo bili svi na okupu u ova luda vremena – kaže Nižetić koji je lani bio žrtva krađe identiteta, kada je netko koristio njegovo ime kako bi reklamirao jednu kriptovalutu.

- Nije vam svejedno kad vam se tako nešto dogodi, osjećate se nezaštićeno, opljačkano, prevareno. Jako ružna situacija kojoj nažalost još nije došao kraj jer se i dalje slični članci pojavljuju po internetskim portalima. Pokušali smo doći do lopova no internetski kriminal je vrlo složen i jako je teško doći do pravog izvora. Moj odvjetnik radi na tome i nadam se da ce se uskoro stvar riješiti. Kako dobivam puno poruka vezanih uz ovakav vid zarade još jednom upozoravam, ne nasjedajte na ove lažne oglase gdje samo možete ostati bez svog novca - ističe glazbenik koji obožava putovanja. No, naon epidemije koronavirusa posvetit će se istraživanju Lijepe naše.

- Putovanja me resetiraju, određeni bijeg i meditacija što je i razlog da svake godine nastojim otići barem na jedno putovanje. U ovoj godini planirao sam ponovo otići do sestre u San Francisco no zbog svega je to otpalo tako da ću do daljnjeg putovat Lijepoj našom. Ima veliki broj atraktivnih lokacija koje bi vrijedilo posjetiti poput Đurđevacke pijeske, Dugog otoka, Mljeta, a želja mi je nadam se ovog ljeta otići i do otoka Jabuka - zaključio je Nižetić.