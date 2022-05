Snježana Schillinger reagirala na snimku Mladena Grdovića: 'To više nije on! Želim mu brz opravak!'

Poduzetnica Snježana Schillinger (51) osvrnula se na situaciju koja se dogodila na koncertu Mladena Grdovića u Sloveniji.

Naime, Grdović je jučer održao koncert na 'Danima vinogradara', a snimka njegovog nastupa odmah se počela širiti društvenim mrežama. Zadarski pjevač je, izgleda, previše uživao u vinu jer se tijekom nastupa držao za mikrofon, a nakon toga je pao na pod.

- Pivan ja i dalje - govorio je u mikrofon dok je sjedio na podu. Iako su se mnogi smijali, na snimci koja kruži društvenim mrežama, čuje se i nezadovoljstvo publike. Na pozornicu su tada došli zaštitari koji su podigli pjevača i odvukli ga.

Na ovaj događaj reagirala je i Schillinger na svom Facebooku te poručila da voli Grdovića i dalje. - Volim Mladena Grdovića i dalje bez obzira na sve! – započela je svoju objavu na ovoj društvenoj mreži Schillinger te dodala:

– Divna je osoba bio onakav kakvog ga pamtim. Surađivala sam s njim prije otprilike 20 godina. Spasio je situaciju kada sam radila koncert na starom Hajdukovom igralištu u Splitu. Torcida tada nije dozvolila niti jednom od šest izvođača pa čak ni izvođačicama da izađu na binu. Onda je on predložio da izađe na binu mimo scenarija. Izašao je, zagrlio Indiru i zapjevao s njom, pa poručio: 'Dečki, pustite ljude da pjevaju. Kakve veze ima tko je od kuda?!' – prisjetila se Snježana te dodala da je on heroj u cijeloj Dalmaciji bezobzira na sinoćnji događaj.

– To više nije on! Želim mu brz opravak! – zaključila je. U komentarima su mu i njezini pratitelji uputili želje za brzim oporavkom, ali poručili i da je Mladen legenda.

Podsjetimo, Mladen je prošlo ljeto dao intervju za InMagazin Nove TV u kojem je otvorio dušu i iskreno ispričao o svemu što mu se događa. Tijekom razgovora su ga svladale emocije.

- Izgubio sam sve što volim i svoju ženu Branku, sve sam izgubio, eto. Neka to bude pouka drugima da moraš zbilja biti dobar. Svi su bili prema meni fer, a ja sam najmanje držao...umjesto da držiš do svoje familije, a ne sve u bevandi, je i tako? - rekao je glazbenik. Istaknuo je da je najviše pogriješio u tome što se nije ostavio bevande te dodao je da je najviše patila njegova supruga i obitelj. Rekao je da će se pokušati ostaviti alkohola, ali da je to teško.

- Napravit ću sve. Nema doktora, doktor je u glavi – istaknuo je tada te priznao da je za sve kriv sam i da mu je žao zbog svega, kao i da će raditi na sebi kako bi zadržao sve koji ga vole.

Inače, Mladen i Brankica službeno su se razveli u listopadu 2020. godine, a kako je i sam priznao supruga ga je napustila zbog njegovog ponašanja. U ožujku ove godine Grdović je otkrio da su se pomirili te da mu je Brankica sve oprostila.

VIDEO Grdović teturao na pozornici i pao, odvukli ga zaštitari