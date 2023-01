Snježana Schillinger javila se sa Sejšela: Drago mi je vidjeti da vas je zabrinulo što se dogodilo sa mnom

Sejšeli - rajski arhipelag u zapadnom Indijskom oceanu mjesto je na kojem je poduzetnica i vlasnica modnog brenda Duchess Snježana Schillinger provela zadnje dane 2022. godine i dočekala 2023. godinu. Idealan doček za Snježanu je onaj u kupaćem kostimu na ovako idiličnoj lokaciji gdje je tako lijepo da joj ni činjenica što je tri dana bila bez mobitela nije nimalo teško pala.

- Za sreću u Novoj stara narodna kaže, uvijek treba obući nešto crveno! Za mene nema boljeg od badića i vrućeg pijeska pod nogama! Btw, bila sam 3 dana bez mobitela (i dalje sam), drago mi je vidjeti da ste se zabrinuli što se dogodilo sa mnom i gdje sam nestala! Koliko smo ovisni o mobitelu ne treba naglašavati, koliko je to glupo nepotrebno je isticati! Apsolutno je to najgora ovisnost od svih i svi smo ovisni čak i oni koji ponosno ističu da ništa ne postaju, ali ipak chekiraju i provjeravaju što drugi rade, oni koje vole i oni koje ne vole! Ukoliko nemate društvene mreže opet imate whatsapp za komunikaciju, internet bankarstvo, notes u koji ste se sve zapisali (sve passworde), sve kontakte, hoćemo dalje nabrajati? Čiji broj znate napamet? Za mene je to bilo divno opuštajuće iskustvo nakon prvog dana panike, pokušaja slanja mobitela helikopterom na glavni otok na Sejšelima ili Dubai čak?! Moram li naglasiti da sam ja izabrala ovaj udaljeni otok sat vremena avionom, tri brodom, ajde pola sata helikopterom od glavnog otoka ionako dovoljno udaljene otočne zemlje usred oceana! Onda se jednostavno pomirite da sudbinom uživate u društvu voljenih, prirodi svemu što ne primjećujete inače! Dok ovo čitate ne lažite sami sebe da niste ovisni o mobitelu i da Vas bas briga! - opisala je Snježana na Instagramu kako joj je lijepo i kako je uživala bez mobitela te je dodala fotografiju na kojoj pozira na plaži u crvenom kupaćem kostimu.

Novu godinu je dočekala u društvu supruga Franza Schillingera za kojeg se udala u rujnu 2021. godine na Kornatima. Snježani Mehun je vjenčana kuma bila manekenka Antea Kodžoman, s kojom ju veže dugo prijateljstvo dok je njezinom suprugu Franzu kum bio Zlatko Mateša.

