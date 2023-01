Harry je ovo dugo skrivao: William me zgrabio i bacio na pod, a prije toga je Meghan nazvao toksičnom

Princ Harry u svojoj knjizi "Spare" koja će biti objavljena 10. siječnja navodno tvrdi da ga je brat William fizički napao zbog braka s Meghan Markle, objavio je Guardian.

U svojoj dugo očekivanoj autobiografiji do koje su došli novinari Guardiana, princ Harry je naveo da se sukob dogodio u njegovom domu u Londonu 2019. godine i ostavio ga s vidljivom ozljedom na leđima nakon što ga je princ od Walesa zgrabio za ovratnik i pokidao mu ogrlicu prije nego što ga je srušio na pod.

Harry nadalje tvrdi da je William američku glumicu nazvao "teškom", "bezobraznom" i "toksičnom", a na to je Harry uzvratio Williamu kako ponavlja priče i naslove o Meghan koje plasiraju britanski mediji i time je htio dato do znanja Williamu kako sumnja da upravo on plasira medijima takvu sliku o Meghan. U tom trenutku je, prema opisu iz knjige koji prenosi The Guardian, William poludio i izgubio kontrolu te fizički napao svog brata.

- Sve se dogodilo tako brzo. Dakle, vrlo brzo. Uhvatio me za ovratnik, strgao mi ogrlicu i oborio me na pod. Sletio sam na pseću zdjelu koja je pukla ispod mojih leđa, a komadići su se zarezali u mene. Ležao sam na trenutak, ošamućen, a onda sam ustao i rekao mu da izađe - opis je svađe i fizičkog sukoba prinčeva.

Prema Guardianu, "ova scena jedna je od mnogih nevjerojatnih scena" opisanih u Harryjevoj autobiografiji pod naslovom "Spare" koja bi trebala biti objavljena 10. siječnja. U knjizi navodno Harry tvrdi kako su ga u mlađim danima upravo William i Kate nagovorili da na jednu zabavu odjene nacističku uniformu koja mu je kasnije donijela loš publicitet.

Britanski list je objavio da je uspio dobiti primjerak knjige usprkos "strogim sigurnosnim mjerama prije objavljivanja".

