Snimanje filma je prekinuto i to zbog neprimjerenog ponašanja ovog 71-godišnjeg glumca

Searchlight Pictures obustavio je produkciju filma "Being Mortal" nakon što je prošlog tjedna podnesena žalba zbog "neprikladnog ponašanja" od strane glumca Billa Murraya (71). Produkcijska kuća poslala je ovog tjedna dopis glumcima i ekipi u kojem objašnjavaju da istražuju navodne optužbe i dok ne utvrde sve činjenice snimanje se prekida. Prema informacijama do kojih he došao portal Page Six Murray je navodno neprimjereno dodirivao kolegice na setu, a sukobio se i s redateljem filma Azizom Ansarijem. Navodno je svađa između redatelja i glumca izbila baš oko teme njegovog neprimjerenog ponašanja.

- Murray je na setu jednoj kolegici dirao kosu, povukao joj rep i zagrlio ju je. Nije ju dirao po intimnim mjestima i sve opisano radio je u šali, ali ta žena je rekla kako joj je bilo jako neugodno i zato je drugima prijavila njegovo ponašanje. Svi koji poznajemo Murraya znamo da se ne bi ponašao nedolično, granica je tanka ali mislim da je on nije prešao - rekao je izvor za Page Six.

Njegovi bliski suradnici potvrdili su kako glumac voli flertovati s kolegicama, a neke njegove kolegice svjedočile su i kako tešku narav ima ovaj glumac. Lucy Liu koja je s njim snimala "Charliejeve anđele" u jednom podcastu je ispričala kako ju je tijekom snimanja jedne scene počeo vrijeđati bez ikakvog razloga i bio je jako neugodan prema njoj. Murray je tvrdio kako je Lucy malo pretjerala dok je opisivala njihovu svađu, ali produkcija filma mu se zahvalila i u sljedećem nastavku su ga zamijenili.

