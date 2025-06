Slavni glumac čeka bebu s novom suprugom nakon paklenog razvoda i optužbi kćeri

Zvijezda filma "Fantastična četvorka", 51-godišnji velški glumac Ioan Gruffudd, i njegova 32-godišnja supruga Bianca Wallace očekuju svoje prvo zajedničko dijete. Par je radosnu vijest podijelio na Dan očeva, objavivši na Instagramu dirljivu crno-bijelu fotografiju na kojoj glumac nježno ljubi trudnički trbuh svoje supruge. "Beba Gruffudd proviruje da vas pozdravi!", stoji u opisu objave koja je brzo prikupila brojne čestitke prijatelja i obožavatelja. Jedan od komentara glasio je: "Presretan sam zbog vas, gospodine i gospođo Gruffudd", dok je drugi dodao: "Kakva sretna beba, s dvoje brižnih i pažljivih roditelja punih ljubavi. Uljepšali ste mi dan!". Ova objava predstavlja tračak nade i sreće za par čija je veza od samog početka pod svjetlima reflektora, ali ne uvijek iz pozitivnih razloga.

Vijest o prinovi stigla je samo dva mjeseca nakon što su se Ioan i Bianca vjenčali u travnju ove godine. Svoju su bračnu zajednicu proslavili intimnom ceremonijom na litici s pogledom na ocean, a sretne trenutke podijelili su s pratiteljima putem emotivnog videa. Uz snimku na kojoj se vidi kako glumac briše suze dok izgovaraju zavjete, napisali su: "Gospodin i gospođa Gruffudd. Brak sada, vjenčanje kasnije". Bianca je blistala u elegantnoj vjenčanici boje slonovače s dubokim dekolteom, držeći buket ružičastih ruža, a poseban gost na vjenčanju bio je i njihov pas. Njihova veza započela je javno u listopadu 2021., kada je Gruffudd potvrdio romansu objavom: "Hvala ti što si mi vratila osmijeh", a zaručili su se u siječnju 2024. godine.

Međutim, njihova sreća izgrađena je na temeljima jednog od najburnijih holivudskih razvoda posljednjih godina. Gruffudd je prethodno bio u 13-godišnjem braku s glumicom Alice Evans, s kojom ima dvije kćeri, 15-godišnju Ellu i 11-godišnju Elsie. Njihov razvod, finaliziran u srpnju 2023., bio je izuzetno medijski eksponiran i gorak. Evans je javno optužila Gruffudda za nevjeru, tvrdeći u sada izbrisanim objavama na društvenim mrežama da ju je suprug varao s Biancom pune tri godine. U jednom od svojih emotivnih istupa, shrvana Alice priznala je da je u "neizdrživoj boli" i da se očajnički bori za spas braka, iako je osjećala da se on neće vratiti. "Nikad nisam mislila da će nam se ovo dogoditi. Još uvijek se borim protiv toga, jer volim našu djecu i još uvijek volim njega, ali nešto se dogodilo u njegovoj glavi", napisala je tada.

Sukob bivših supružnika eskalirao je do sudskih dvorana. Gruffudd je negirao optužbe za preljub i zatražio, a kasnije i dobio, trogodišnju zabranu prilaska protiv Evans, koja joj brani da ga spominje na društvenim mrežama ili dijeli privatnu korespondenciju njihove djece. Sudska bitka vodila se i oko financija; glumac je tvrdio da je platio stotine tisuća dolara više od dogovorenog za uzdržavanje, dok je Alice Evans tvrdila da je ostala bez sredstava te da su ona i kćeri u veljači ove godine bile prisiljene iseliti se iz svog doma u Los Angelesu jer nije mogla platiti stanarinu. Cijela situacija stvorila je sliku duboko narušenih obiteljskih odnosa, čije se posljedice osjećaju i danas.

Najšokantniji trenutak u ovoj obiteljskoj sagi dogodio se u lipnju 2023. godine, kada je Gruffuddova starija kći, tada 13-godišnja Ella, podnijela zahtjev za privremenu zabranu prilaska protiv vlastitog oca i njegove partnerice Biance. Prema sudskim dokumentima do kojih je došao People magazin, Ella je tvrdila da joj je Bianca "zalupila vratima o glavu" tijekom svađe prilikom njihovog prvog susreta. Sudac je odbio zahtjev za zabranom prilaska protiv Biance, ali je odobrio onaj protiv njenog oca, Ioana Gruffudda. Ni glumac ni njegova supruga nikada nisu javno komentirali ove teške optužbe, ostavljajući javnost da nagađa o dubini obiteljskog raskola.

Unatoč kontroverzama, Bianca Wallace se profilirala kao talentirana umjetnica i snažna žena. Rođena u Australiji 12. kolovoza 1992., ova glumica, spisateljica i producentica ima raznoliko nasljeđe – nizozemsko, irsko, talijansko i škotsko. Nakon što se 2011. preselila iz Cairnsa u Brisbane, otkrila je strast prema glumi i započela svoje obrazovanje. Njezina filmografija uključuje rad na kratkim i nezavisnim filmovima poput "Nana’s Footsteps" i "Relationshit", a pojavila se i u zapaženom filmu "Elvis". Njezin talent nije ograničen samo na glumu; bavi se i pisanjem i produkcijom, gradeći karijeru u zahtjevnoj filmskoj industriji.

Osim obiteljske drame, Bianca se suočava i s velikim osobnim izazovom – multiplom sklerozom. O svojoj je dijagnozi otvoreno progovorila, dijeleći detalje svoje borbe kako bi podigla svijest o bolesti. U jednom intervjuu, istaknula je koliko joj znači podrška partnera. "Više mi je žao partnera osoba s MS-om, jer mi se moramo suočiti s tim, ali oni ne znaju što ih čeka. Kad imate nevjerojatan sustav podrške, sve se mijenja. Osjećam se vrlo sretno što sam s nekim tko je pun razumijevanja. To je nevjerojatno, nisam to imala prije", izjavila je, hvaleći Ioanovu potporu. Opisala je i kako bolest utječe na njezin svakodnevni život, od problema s motorikom i grčevima do trenutaka kada joj noga jednostavno otkaže poslušnost. Unatoč svemu, par se zajednički nosi s njezinom bolešću, a Ioan joj je, kako kaže, bio najveća podrška u najtežim trenucima.