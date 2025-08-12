Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
taylor swift

Slavna pjevačica iznenadila fanove: Evo što je objavila u emisiji svog dečka

FILE PHOTO: The 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
12.08.2025.
u 23:00

"Ovo je moj potpuno novi album, "The Life of a Showgirl", rekla je Swift držeći zamućenu verziju naslovnice albuma, u isječku podcasta New Heights na Instagramu. Swiftina web stranica navodi da će službeni datum izlaska albuma biti objavljen kasnije.

Superzvijezda Taylor Swift u utorak je najavila svoj 12. studijski album "The Life of a Showgirl". Swift, koja je osvojila 14 Grammyja, uključujući dosad neviđene četiri nagrade za album godine, najavila je album u epizodi podcasta sa svojim dečkom i američkom nogometnom zvijezdom Travisom Kelceom i njegovim bratom Jasonom Kelceom.

"Ovo je moj potpuno novi album, "The Life of a Showgirl", rekla je Swift držeći zamućenu verziju naslovnice albuma, u isječku podcasta New Heights na Instagramu. Swiftina web stranica navodi da će službeni datum izlaska albuma biti objavljen kasnije.

Vinilna verzija albuma dostupna je za prednarudžbu na pjevačicinoj internetskoj stranici po cijeni od 30 dolara. Verzija na kazeti stoji 20 dolara, a CD s posterom Swift dostupan je za 13 dolara.

Megazvijezda, čija je rekordna turneja "Eras" bila prva koja je premašila milijardu dolara prihoda, najavila je album nakon što je u svibnju kupila master snimke svojih prvih šest albuma, čime dobiva kontrolu nad svom svojom glazbom nakon spora s bivšom diskografskom kućom.

FOTO Ovo je kuća koja je hit na internetu! Amerikanac iz 'Supertalenta' pokazao kako napreduje uređenje nekretnine koju je kupio
FILE PHOTO: The 67th Annual Grammy Awards in Los Angeles
1/26

Ključne riječi
emisija podcast album Travis Kelce Taylor Swift showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još