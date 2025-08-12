Slavna pjevačica iznenadila fanove: Evo što je objavila u emisiji svog dečka

Superzvijezda Taylor Swift u utorak je najavila svoj 12. studijski album "The Life of a Showgirl". Swift, koja je osvojila 14 Grammyja, uključujući dosad neviđene četiri nagrade za album godine, najavila je album u epizodi podcasta sa svojim dečkom i američkom nogometnom zvijezdom Travisom Kelceom i njegovim bratom Jasonom Kelceom.

"Ovo je moj potpuno novi album, "The Life of a Showgirl", rekla je Swift držeći zamućenu verziju naslovnice albuma, u isječku podcasta New Heights na Instagramu. Swiftina web stranica navodi da će službeni datum izlaska albuma biti objavljen kasnije.

Vinilna verzija albuma dostupna je za prednarudžbu na pjevačicinoj internetskoj stranici po cijeni od 30 dolara. Verzija na kazeti stoji 20 dolara, a CD s posterom Swift dostupan je za 13 dolara.

Megazvijezda, čija je rekordna turneja "Eras" bila prva koja je premašila milijardu dolara prihoda, najavila je album nakon što je u svibnju kupila master snimke svojih prvih šest albuma, čime dobiva kontrolu nad svom svojom glazbom nakon spora s bivšom diskografskom kućom.