Slavni američki nogometaš, porijeklom Hrvat, vjenčat će se na našoj obali ovo ljeto

NFL zvijezda i dvostruki osvajač Super Bowla David Diehl (42) njemačko-hrvatskog je porijekla, a izrazito je ponosan na ono hrvatsko, što je pokazao i tetovažom hrvatskog grba na bicepsu lijeve ruke.

Zbog toga je očito odlučio da mu i najvažniji dan u životu bude organiziran upravo u Hrvatskoj. Naime, Story piše da će se s partnericom Tinom Powers, također hrvatskog porijekla, 1. srpnja vjenčati u u Kožinu, u blizini Zadra. Navodno je riječ o manjoj ceremoniji od 50-ak ljudi, pretpostavlja se da će doći i mnogo poznatih lica iz Amerike, a nastupat će Giuliano i Toni Cetinski.

Diehl je već par puta posjetio Hrvatsku. 2012. godine čak je posjetio igrače Hajduka na treningu i fotografirao se s njima. Od malih nogu, rekao je tada, navija za Hajduk.

Šira javnost u Hrvatskoj i BiH zna za Davida Diehla, gorostasa visokog 196 centimetara i teškog 138 kilograma, otkako je kao igrač New York Giantsa drugi put u finalu osvojio Super Bowl, veliki finale američkog nogometa. David je ponosno na bicepsu lijeve ruke pokazivao istetovirani hrvatski grb, a s druge strane i natpis "Neuništiv", što je razgalilo Hrvate diljem svijeta.

Otkrivanjem svojeg podrijetla učinio ih je sretnima i jer su shvatili da je i Hrvat važna karika u rezultatima američkog prvaka.

– Ja sam tu, ovdje je moj dom, tu su moji korijeni, moje misli i srce su hrvatski. Naravno, svi mi u Americi smo Amerikanci, u Americi smo rođeni, ali ja znam tko sam i odakle potječu moji preci. Mnogi ljudi to ne znaju. Ja sam po ocu Nijemac, ali više osjećam ono što sam po majci, a to je da sam Hrvat. Hrvatom su me učinili baba i dida, za oca nisam bio toliko vezan. Na poseban način je na mene utjecala baka, koja je u Chicagu išla u crkvu i živjela u hrvatskoj zajednici. Odgojen sam kao vjernik. Za mene su u životu važna tri "F": football – family – faith (nogomet, obitelj i vjera) – kazao nam je simpatični David 2012. godine.

Tada je posjetio međugorsko svetište.

– Međugorje ima posebno mjesto u mome životu. Otac mi je umro 2003. godine, nisam to mogao nikako prihvatiti, nisam imao mir u duši i prošle sam ga godine na ovom mjestu uspio pronaći – kazao je još.

Njegov je djed Ante Bekavac iz Lovreća pokraj Imotskog, a baka Lucille Šemanić s Krka. David kaže da se njihova kći, a njegova majka, Darlene, udala za Jerryja Diehla, podrijetlom Nijemca, s kojim je dobila Davida.

