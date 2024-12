Slavna hitmejkerica se zaručila nakon godinu dana veze: 'Zaljubljeni su i znaju da je to zauvijek'

Slavna britanska pjevačica albanskog porijekla, 29-godišnja Dua Lipa, ove će blagdane pamtiti cijeli život! Zasluge će prepisati partneru, 34-godišnjem glumcu Callumu Turneru koji ju je zaprosio, doznaje britanski Daily Mail. Bliski izvori paru otkrili su da zaruke planiraju proslaviti s prijateljima i članovima obitelji na dočeku Nove godine u Londonu, a par je, prema njihovim riječima presretan zbog novog poglavlja u životu. Pjevačica, iza koje je i jedna od najuspješnijih poslovnih godina, na svom je Instagram profilu neupadljivo pokazala i prsten s impozantnim dijamantom, dok joj je osmijeh govorio više od tisuću riječi. - Dua i Callum su jako zaljubljeni i znaju da je ovo zauvijek. Zaručeni su i ne mogu biti sretniji. Callum joj je velika potpora i oni su prekrasan par. Njihova obitelj i prijatelji su jako sretni. Za njih je ovo bio nevjerojatan Božić - izjavio je izvor za The Sun.

Ovaj atraktivan par u ljubavnoj je vezi od početka 2024. godine, a tijekom mjeseci pojavili su se na raznim događanjima. Prije nego su javno obznanili kako su zajedno, Dua je javno govorila o pronalaženju samopouzdanja nakon što su njezine prethodne veze okončane. Dua je prije Calluma bila u vezi s Anwarom Hadidom, bratom slavnih manekenki Belle i Gigi Hadid. Njihova ljubav potrajala je od 2019. do 2021. godine, a prekinuli su navodno zbog gustih rasporeda i različitih životnih prioriteta.

Osim toga, iza Lipe je i veza s britanskim kuharom i modelom Isaacom Carewom. Njihova je veza bila puna uspona i padova, uključujući prekid 2017. godine pa pomirenje 2018., da bi godinu kasnije konačno raskrstili. U kraćim romansama je bila s s francuskim redateljem Romainom Gavrasom, američkim reperom Jackom Harlowom te frontmenom američkog benda LANY Paulom Kleinom.

Dua lipa rođena je 22. kolovoza 1995. godine u Londonu, a od početka svoje glazbene karijere istaknula se snažnim vokalnim sposobnostima, zaraznim melodijama koje danas pjevaju milijuni te jedinstvenim modnim stilom. Upravo to ju je svrstalo među najutjecajnije izvođače svoje generacije. Odrasla je u glazbenoj obitelji - njezin otac Dukagjin Lipa bio je rock glazbenik, a što je značajno utjecalo na njezinu ljubav prema glazbi. Nakon što se kao dijete preselila s roditeljima u Kosovo, s 15 godina vratila se u London kako bi gradila uspješniju glazbenu karijeru. Paralelno s radom kao konobarica i model, počela je objavljivati obrade pjesama poznatih izvođača na platformi YouTube, privlačeći veliku pažnju glazbenih profesionalaca.

Prvi veliki skok u karijeri ostvarila je 2015. kad je potpisala ugovor s izdavačkom kućom Warner Music Group. Njezin debitantski singl "New Love" bio je uvod u uspješnu karijeru. Ipak, pjesma "Be the One" iz 2015. godine postala je njezin prvi veliki hit, zauzevši vrh ljestvica u brojnim europskim zemljama. Godine 2017. objavila je svoj prvi album "Dua Lipa", koji je uključivao megahitove poput "IDGAF" i "New Rules". Pjesma "New Rules" postala je globalni fenomen, pruživši Dui priliku da osvoji publiku diljem svijeta.

Njezin drugi album, "Future Nostalgia", objavljen 2020. godine, učvrstio je status Due Lipe kao jedne od vodećih pop izvođačica. Album je donio niz plesnih hitova poput "Don't Start Now", "Physical", "Break My Heart" i "Levitating". "Future Nostalgia" kombinirao je retro disco zvuk s modernim pop elementima, što je osvojilo i kritiku i publiku. Album je osvojio Grammy za najbolji pop vokalni album te brojne druge nagrade.

FOTO Kate Middleton omiljena je članica kraljevske obitelji, ovo su njena najbolja izdanja

Nakon vrtoglavog samostalnog uspjeha, Dua je poznata i po uspješnim suradnjama s drugim slavnim glazbenicima. Među najpoznatijim su pjesme "One Kiss" s Calvinom Harrisom, "Electricity" sa Silk Cityjem (projektom Marka Ronsona i Dipla) te remiks verzija pjesme "Levitating" s reperom DaBaby. Uz glazbu, Dua Lipa surađuje s modnim brendovima i često je na naslovnicama modnih časopisa, ističući se elegantnošću i originalnošću.

Osim svega navedenog, ono nimalo manje bitno je što Dua ponosno ističe svoje albanske korijene i aktivno sudjeluje u humanitarnim projektima vezanim s Kosovom. Pokrenula je i fondaciju Sunny Hill, koja pruža podršku mladim talentima iz regije. Dua je često glasnogovornica važnih društvenih i političkih tema, promičući jednakost i ljudska prava. Od svega navedenog ova glazbenica danas je simbol modernog popa, modna ikona, a postala je globalni brend. Sa svakim novim projektom, ova talentirana umjetnica nastavlja pomicati granice pop glazbe i inspirirati milijune obožavatelja diljem svijeta. S obzirom na njezinu energiju i inovativnost, budućnost njezine karijere izgleda jednako svijetlo kao i dosadašnji uspjesi.

VIDEO Ella Dvornik otkrila što će pokloniti kćerkicama za Božić te s kim će proslaviti blagdan