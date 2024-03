Slavna glumica u tajnosti je rodila četvrtu djevojčicu i otkrila značenje njenog imena

Slavna izraelska glumica Gal Gadot (38) na Instagramu je objavila kako je u tajnosti rodila četvrto dijete.

- Dobrodošla, slatka moja djevojčice. Trudnoća nije bila laka ali uspjeli smo. Donijela si toliko svjetla u naše živote u skladu s tvojim imenom Ori, što na hebrejskom znači ‘moje svjetlo‘. Naša srca puna su zahvalnosti. Dobrodošla u žensku kuću. Tata je također prilično cool, napisala je slavna Wonder Woman uz fotografiju iz rodilišta.

Hollywoodska zvijezda je u braku s Jaronom Varsanom od 2008. godine, a zajedno već imaju tri kćeri, Almu rođenu 2011., Mayu rođenu 2017. i Daniellu rođenu 2021.

- Volim rađati. Kada bi mogla, rađala bi svaki tjedan. To je tako magično. Budimo iskreni, uvijek uzmem epiduralnu, tako da nije bolno.

VEZANI ČLANCI:

Nevjerojatan je trenutak i osjećaj stvaranja života, izjavila je svojedobno Gal Gadot.

Kako bi ispunila obje uloge, i majčinsku i karijernu, glumica je priznala da se odrekla nekoliko sati sna, ali da je spremna na sve kako bi svojim djevojčicama omogućila što ispunjenije djetinjstvo.

- Jako smo uključeni u živote naše djece, tako da jednostavno spavate manje, budite se ranije da biste bili s djecom, samo se više rastežete, ali vrijedi', komentirala je glumica ranije.

Slavna glumica prije tri godine je dala intervju za Večernji list, u kojem je između ostalog rekla i koje je žene isnpiriraju.

- Najveći vam je uzor vjerojatno netko uz koga ste odrasli, pa bi to bila moja majka i baka. Majka je bila učiteljica, što je i danas, odgojila je mene i sestre da budemo samopouzdane, sanjarimo i budemo hrabre. Ali su me također inspirirale mnoge druge žene, poput Maye Angelou, Madonne, koja mi je bila idol jer nije marila što drugi misle o njoj. Pa onda Hillary Clinton, Michelle Obama, Angela Merkel, doista ima puno žena koje me inspiriraju, rekla je Gadot.

VIDEO: Haris Džinović prekinuo šutnju o razvodu i priznao: 'Prevareni muž zadnji sazna'