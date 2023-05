Slavna glumica progovorila o teškoj dijagnozi: 'Život mi se pretvorio u s*anje'

Slavna glumica Christina Applegate prije dvije godine saznala je kako boluje od multiple skleroze, a nedavno je za Vanity Fair kazala kako joj je život nakon dijagnoze postao "Je*eno s*anje".

Christina je zbog dijagnoze morala prestati sa snimanjem serije "Dead To Me". Kazala je kako je sve počelo kao "bol u nogama i drhtanje".

- Nedostaje mi to iskustvo, ali u isto vrijeme, budući da je to bila nevjerojatna borba ove i prošle godine, osjećam olakšanje što se više ne moram toliko truditi da preživim dan. Imaš samo male usrane dane. Ljudi kažu: 'Pa, zašto se više ne tuširaš?' Pa zato što je ući u tuš zastrašujuće. Možete pasti, možete se poskliznuti, noge vam mogu zaklecati. Pogotovo zato što imam stakleni tuš. Strašno mi je ući tamo - rekla je glumica i dodala a se muči s najjednostavnijim zadacima, uključujući hodanje niz stepenice i nošenje stvari.

- Je*eno je sranje. Još uvijek mogu voziti auto na kratke udaljenosti. Mogu donijeti hranu svom djetetu, rekla je.

Inače, priznata američka glumica i dobitnica nagrade Emmy o svojim zdravstvenim problemima prvi put javno je progovorila u kolovozu 2021.

- Pozdrav, prijatelji. Prije nekoliko mjeseci dijagnosticirana mi je multipla skleroza. Bilo je to čudno putovanje. No podržavaju me ljudi koje poznajem i koji boluju od iste bolesti. Težak je to život. Ali, kao što svi znamo, mora ići dalje. Osim ako ga neki š**** ne zaustavi - rekla je tada. Zbog zdravlja je drastično promijenila svoje životne navike i izbacila je meso iz prehrane i trudi se izbjegavati stresne situacije, a tijekom ovih teških godina najveća podrška joj je suprug Martyn LeNoble s kojim ima kćer Sadie Grace.

Christinu Applegate publika i danas najviše pamti po ulozi buntovne tinejdžerica Kelly Bundy u seriji “Bračne vode” koja joj je početkom 90-ih donijela slavu i popularnost. Njezina karijera imala je kasnije uspona i padova, baš kao i njezin privatni život u kojem joj je sve krenulo loše nakon razvoda od glumca Johnathona Schaecha. Samo nekoliko mjeseci kasnije dijagnosticiran joj je rak dojke, a prije dvije godine glumica je objavila kako joj je dijagnosticirana i multipla skleroza.

