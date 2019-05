Slavna glumica otkrila da je prestala jesti kad je imala 20 godina

Glumica Jessica Alba otvoreno je progovorila o kompliciranoj vezi koju ima sa svojim tijelom, muškarcima i hrani.

- Trebala sam se sramiti ako su se muškarci okretali za mnom - rekla je Alba u razgovoru s glumicom Gwyneth Paltrow te dodala da joj je obitelj branila nositi neke odjevne predmete jer je imala obline.

- I onda sam prestala jesti kad sam postala glumica. Željela sam izgledati više kao dečko kako ne bih privlačila previše pažnje - rekla je 38-godišnjakinja.

Otkrila je i da se zbog muškaraca u industriji osjećala kao lovina.

- Nije lako uspjeti u Hollywoodu, ali zbog toga ne možeš biti ogorčen - rekla je Jessica.

Mnoge je šokiralo kada je u sklopu intervjua koji je dala za CNN otkrila da je tijekom karijere koju je započela s 13 godina nekoliko puta doživjela nekakav oblik seksualnog uznemiravanja.

- Vjerojatno to ne bi trebalo prihvatiti, ali kao mlada glumica koja odrasta u tom poslu jednostavno prihvatiš da će te tako tretirati. I to nije nešto što odobravam, iskreno... Morala sam brzo naučiti kako se izvući iz toga pa se nije dogodilo ništa ozbiljno. Bilo je neugodno, možete zamisliti kako je to izgledalo. Radim ovo otkako ima 13 godina. Zamislite kako je to bilo – objasnila je Alba.



Glumila je u filmovima "Honey", "Sin City" i "Fantastična četvorka". Alba se odlučila za život daleko od očiju javnosti, a to joj je možda bilo potrebno nakon stresa teškog djetinjstva, jer prozivali su je ružnim imenima u školi, ali i bila je oteta kada je imala samo 15 godina – o toj traumi ne želi govoriti ni danas. Kada se počela baviti glumom, na prvom setu, počeli su joj pristizati čudni pozivi, no ona je to smatrala šalom kolega glumaca. Ubrzo nakon toga oteta je sa seta i nestala je na 14 sati. Nađena je vezana, začepljenih ustiju i s povezom preko očiju. Slučaj je odbačen jer Jessica nije mogla dati nikakve detalje, a od tada odbija odgovoriti na pitanja o toj situaciji.

To nije bila jedina trauma iz njenog djetinjstva. Glumica je kao dijete bila teško bolesna, patila je od oštećenja pluća, astme, upale pluća više puta svake godine. Dijagnosticiran joj je poremećaj hiperaktivnosti, ali i opsesivno kompulzivni poremećaj. Obitelj joj je pripadala sekti "ponovno rođenih kršćana", no crkva nije prihvatila glumicu zbog njezinog dobrog izgleda. Jessica se prisjetila incidenta s mladim pastorom, kako navodi Britanski The Sun, koji joj je rekao da joj je stariji muškarci nabacuju jer nosi provokativnu odjeću, što ona tvrdi da nikako nije bila istina.

- Osjećala sam se krivom zato što sam bila privlačna suprotnom spolu i zbog toga sam se sramila svoga tijela, - rekla je Alba. Grudi su joj se razvile kada je još bila dijete i zbog toga ju je školski administratori nazivao pogrdnim imenima. Bila je i žrtva vršnjačkog zlostavljanja, pa je potom čak razvila i poremećaj u prehrani. - Puno djevojaka imalo je poremećaje u prehrani, imala sam i ja,- otkrila je Jessica. -Postala sam opsjednuta s tim. Ja sebe ne vidim kao lijepu ženu i nikada to nisam koristila kako bi napredovala u poslu. - dodala je glumica.

Jessica dolazi na ovogodišnji New Europe Market koji će se održati od 10. 13. lipnja u Dubrovniku.

