Slavna glumica (49) često je bila na meti kritika zbog izgleda, pogledajte kako se promijenila i kako danas izgleda

Američka glumica Tara Reid (49), najpoznatija po ulozi u hit komediji Američka pita, pojavila se na crvenom tepihu u Los Angelesu povodom premijere indonezijskog horor filma Pabrik Gula (Sugar Mill), gdje je iznenadila mnoge svojim izgledom.Reid je za ovu priliku odjenula crnu kožnu jaknu i suknju s crno-bijelim uzorkom, dok je svoju prepoznatljivu plavu kosu nosila raspuštenu preko ramena. Glumica je pozirala s glumačkom postavom filma, iako sama ne glumi u njemu, a mnogi su primijetili kako izgleda puno svejžije nego u posljednjih 10 godina.

Tara je tijekom godina otvoreno govorila o estetskim zahvatima. Još 2004. godine priznala je da je imala kombinirani zahvat liposukcije i povećanja grudi – koji, kako kaže, nije prošao kako je očekivala. – Bila sam mršava, ali sam htjela – neću lagati – pločice na trbuhu. Imala sam zahvat za konturiranje tijela, ali sve je pošlo po zlu. Trbuh mi je postao pun valova i izbočina – ispričala je tada.

Zbog svoje prirodno vitke građe godinama se suočavala s glasinama o poremećajima u prehrani, koje je više puta javno demantirala. – Nemam anoreksiju i nikad je nisam imala. I definitivno nemam bulimiju. Užasavam se povraćanja, tako da to ne dolazi u obzir. A i previše volim hranu – izjavila je svojedobno za Los Angeles Inquisitor.

Dodala je i kako takve optužbe doživljava kao oblik maltretiranja: – Svi koji kažu da sam anoreksična ili bulimična, griješe. Prestanite s tim. Ostavite me na miru. Ako me već želite kritizirati, nađite neku drugu temu, ali ne to. Nije u redu.

Osim filmskih uloga u projektima poput The Big Lebowski, Josie i Pussycats te popularnoj franšizi Sharknado, Tara Reid okušala se i u reality programima. Godine 2011. sudjelovala je u britanskoj verziji showa Celebrity Big Brother, gdje je razvila blisko prijateljstvo s blizancima Jedward, poznatima iz X Factora. Prošle godine natjecala se u showu Special Forces: World's Toughest Test, u kojem su se natjecatelji suočavali s izazovima vojnog treninga, a među sudionicima su bili i Blac Chyna, Brian Austin Green i Jack Osbourne.

