Slavna bogatašica nakon smrti ostavila sve najdražem sinu, drugi dobili mrvice

Gloria Vanderbilt ostavila je gotovo svu svoju imovinu svojem najmlađem sinu Andersonu Cooperu, a svog srednjeg sina Chrisa Stokowskog oporučno je ostavila bez ičega.

U dokumentu piše da će njezin najstariji sin Leopold Stokowski dobiti stan u New Yorku, ali sve ostalo će pripasti Andersonu. Chris je prije 40 godinama prestao komunicirati sa svojom majkom i njezinom stranom obitelj, navodno zbog svađe s majčinim psihijatrom, no Copper je rekao da su se pomirili, samo što on nikada nije htio biti u centru pažnje. U radijskom intervjuu s voditeljem Howardom Sternom Anderson Cooper, nasljednik šeste generacije Vanderbiltovih, kratko je komentirao: "Mama mi je jasno dala do znanja da neću ništa naslijediti."

Rekao da ne vjeruje u naslijeđenu imovinu, kao i njegova majka na kraju je uspio sam stvoriti karijeru i brend. Gloria je preminula sredinom prošlog mjeseca u 97. godini od posljedica raka želuca.

- Bila je spremna na to. Umrla je kako je željela - rekao je. Život G. Vanderbilt bio je prožet glamurom, ali i tragedijama. Naime Andersonov brat se ubio kada je imao 23 godine, a njihov je otac preminuo kada je Anderson imao samo 10 godina.