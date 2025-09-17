Naši Portali
Arhitekti i projekti

Sjećate li se nje? Na Novoj TV ćemo uskoro gledati mnogima najzgodniju voditeljicu koju dugo nismo vidjeli na televiziji

VL
Autor
Vecernji.hr
17.09.2025.
u 11:01

U svemu što radi, Antonija njeguje iskrenost, otvorenost i pozitivan duh, vjerujući da upravo te vrijednosti čine temelj dobre komunikacije, kako pred kamerom, tako i u svakodnevnom životu, Snimanja je, priznaje, posebno vesele. „Projekt je poseban i drugačiji. Snimanja teku odlično, atmosfera je vrlo prijateljska i opuštena, a suradnja s profesionalnim timom i gostima izuzetno je pozitivna. Posvećeni smo stvaranju vrhunskog sadržaja i sve ide glatko prema planu“ – rekla je nova voditeljica Stupar Jurkin.

Od subote, 27. rujna, gledatelji Nove TV ponovno će moći pratiti omiljenu emisiju o dizajnu i arhitekturi. Jedinstvena emisija „Arhitekti i projekti“ koja je osvojila gledatelje svojom kombinacijom stručnosti, kreativnosti i životnih priča, nastavlja istraživati suvremenu arhitekturu, inovativna rješenja i trendove u dizajnu interijera, a nove epizode donose i posebno iznenađenje. Voditeljsku palicu emisije preuzet će prepoznatljivo televizijsko lice Antonija Stupar Jurkin. Dugogodišnje iskustvo u vođenju različitih formata i događanja učinilo ju je sinonimom profesionalnosti i topline, a upravo će njezin prepoznatljiv stil stručnosti i spontanosti obogatiti emisiju novom dinamikom i svježim pristupom.

„Drago mi je vratiti se u medijski prostor i opet raditi ono što volim. Jako sam sretna što se vraćam pred gledatelje. Nedostajala mi je ta energija koju donosi vođenje emisije“ – otkrila je Antonija Stupar Jurkin. Osim televizijske karijere, Antonija je razvila svoj put u području marketinga i event managementa, gdje uspješno spaja kreativnost i komunikacijske vještine, a privatno je posebno veseli restauracija i preuređivanje starog namještaja, hobi koji za nju predstavlja spoj kreativnosti, estetike i unutarnjeg mira. „Veseli me što ću kroz ovu emisiju moći predstaviti zanimljive projekte, upoznati sjajne arhitekte i dizajnere te zajedno s njima otkrivati priče koje nadahnjuju i oduševljavaju“ – dodaje.

FOTO Ovo je kuća koja je hit na internetu! Amerikanac iz 'Supertalenta' pokazao kako napreduje uređenje nekretnine koju je kupio
Emisija će svake subote u jutarnjem terminu, gledatelje povesti iza kulisa najatraktivnijih arhitektonskih projekata i dizajnerskih inovacija, otkrivajući kako prostor u kojem živimo može postati funkcionalniji, ljepši i inspirativniji. Publika će imati priliku zaviriti u domove poznatih osoba, upoznati se s najnovijim trendovima i proizvodima na tržištu, istražiti kreativna rješenja za male stanove, ali i uživati u razgledavanju velikih, zahtjevnih i luksuznih projekata. Posebna pažnja posvetit će se održivosti i tzv. „zelenim rješenjima“, uz praktične savjete koje gledatelji mogu odmah primijeniti u vlastitim domovima. Kroz različite rubrike i susrete s arhitektima, dizajnerima i vlasnicima prostora, „Arhitekti i projekti“ donose ne samo inspiraciju, već i bogat izvor ideja za sve koji žele oplemeniti i unaprijediti svoje životne prostore. Nove epizode emisije „Arhitekti i projekti“ ne propustite od subote, 27. rujna na Novoj TV!

