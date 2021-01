Sjećate li se Koke iz 'Boljeg života'? Život joj je obilježila tragedija, a danas izgleda puno drukčije

Glumica Jelica Sretenović maestralno je odglumila ulogu Koviljke Koke stanović u seriji 'Bolji život', Serija je u osamdesetima mnoge držala prikovane za televizijske ekrane, a mnogi sada prate i reprize koje se prikazuju na Klasik TV-u.

Jelica je prošle godine proslavila 66. rođendan. Glumom se bavi već više od 40 godina, te se pojavila u više od 70 filmova i serija.

Sretenović je rođena 1954. godine, a djetinjstvo je provela uz samohranu majku jer ih je otac napustio. Kada je imala 16 godina upisla je akademiju, jer je kazla da joj se 'žuri postati glumicom'. Već 1975. odigrala je prvu ulogu u 'Živim vezama'. Tri godine nakon što je upisala Akademiju, upoznala je i ljubav svojeg života, Miloša Mišu Sretenovića. Brzo je ostala trudna i rodila kćer koju je nazvala Ana. Dva mjeseca nakon toga uspjela je i diplomirati. Drugo dijete dobili su čak 11 godina kasnije, te su je nazvali Olja. No, onda se dogodila prava tragedija. Naime. Miloš, njen suprug i velika ljubav preminuo je od srčanog udara, ato se dogosilo upravo kada su se spremali proslaviti 25. godišnjicu braka.

Jelica je postala baka, a unuku su nadjenuli ime Miloš kako bi odali počast suprugu i ocu. Još uvijek se bavi glumom, često je u serijama, a još češće u kazalištu. Iako joj se figtrura malko popunila i dalje podsjeća na lijepu Koku koju su mnogi voljeli gledati u seriji.

– Ne vrijedi ni razmišljati o tome bih li se udala drugi put jer to dođe ili ne dođe, a za sada se u mom životu još nije pojavio pravi muškarac. Voljela bih ipak da ne budem sama jer to na kraju nije ni prirodno. Bit će što će biti, a ja tu ne mogu ništa. Iako kažu da ono što silno želiš, to se i ostvari, a ja to očigledno nisam dovoljno snažno poželjela. Ali ima još vremena – rekla je glumica u jednom intervjuui dodala kako je optimizam ne napušta.