Sjećate li je se? Glumica koja je bila velika zvijezda u 90-ima iznenadila sve odnosom prema sinu

Glumica Alicia Silverstone (45) postala je velika zvijezda kada se sa samo 16 godina pojavila u spotovima "Cryin'", "Amazing"i "Crazy" grupe Aerosmith. Nakon toga uslijedile su i uloge u filmovima poput "Djevojke s Beverly Hillsa" i "Batman & Robin", a početkom stoljeća otišla je iz Hollywooda i posvetila se teatru, pisanju knjiga i zdravom životu. Takvoj odluci navodno je doprinijelo to što su ju počeli nazivati debelom nakon što je nabacila par kilograma.

"Zvali su me debelom djevojkom, no to me nije potaknulo da idem na dijetu i dokažem se, već sam reagirala potpuno suprotno. Nisam htjela biti slavna", rekla je Alicia u jednom intervjuu prije nekoliko godina.

Prije četiri godine se i razvela nakon 13 godina braka s glazbenikom Christopherom Jareckim, s kojim ima i 11-godišnjeg sina Beara.

Glumica je gostovala u The Ellen Fisher Podcastu i govorila o jedinstvenom odnosu sa sinom koji, rekla je, još spava s njom u krevetu.

Kao dio svog objašnjenja, upotrijebila je analogiju kako se većina drugih vrsta u divljini brine za svoje potomstvo.

- Ako ste bili u bilo kakvom divljem okruženju gdje ima divljih životinja, ako stavite svoje dijete tamo, vaše će dijete biti pojedeno. Dakle, nije idealno da beba bude tamo. , rekla je pokazujući od sebe.

- Vjerujem u ljubav, vjerujem u prirodu, a naše se društvo boji prirode i ljubavi, obranila se od svih kritika.

- Stvari koje radim ne izmišljam, ništa od toga nisam izmislila. Voljela bih preuzeti zasluge za sve to, ali nažalost nisam ja, samo ja slijedim prirodu. Samo želim učiniti ono što je najzdravije za njega na svakom koraku, tako da je svaki moj izbor zasnovan ili na instinktu ili dubokom istraživanju, rekla je Alicia.

VIDEO: Promocija knjige Željka Bebeka: 'U inat svima'