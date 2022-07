Ana Sasso (59) skinula se u bikini i fanove podsjetila na slavne dane

Bivša manekenka i missica Anna Sasso (59) u 80-im godinama prošlog stoljeća palila je maštu muškaraca kada se pojavila u mokroj majici u reklami za Pipi. Gotovo 40 godina kasnije Ana i dalje izgleda fenomenalno, a to je dokazala i na fotografiji koju je objavila na Instagramu.

Ana se odmara u Splitu, a na fotografiji je pozirala u bikiniju uz bazen, a pridružile su joj se i prijateljice. "Uvijek top", "Baš zračiš", "Divna bila i ostala", "Ljepotica", pisali su pratitelji Sasso u komentarima.

Inače, Ana živi u Samoboru, a sve je iznenadila kada je prošle godine otkrila da se u tajnosti udala za uspješnog kirurga Hrvoja Tomasovića.

- Mi smo kao gospodin i gospođa Smith. Uspjeli smo to sakriti zato što je to bio naš dogovor, nešto naše, nismo to htjeli dijeliti, nema potrebe. Što znači papir ako se ljudi ne vole, ali mi smo i to napravili, čisto da imamo i taj papir- otkrila je Sasso koja je Hrvoja upoznala u bolnici pa joj je tako jedan nesretni pregled donio veliku sreću, a ranije je bila u braku s Igorom Franceschijem i Nenadom Bareom Teklićem.

Sasso je nedavno na koncertu Sanje, Zeca i Marinka iz Novih fosila bacila grudnjak na pozornicu, a u razgovoru za Avaz objasnila je zašto je to napravila.

- Ideja bacanja grudnjaka bila je od moje prijateljice. Marinko je dan prije na presici kroz šalu rekao da mu djevojke na binu nisu bacale grudnjake jer Novi fosili nisu rock- bend. Htjela sam nasmijati Marinka i oduševiti ga, nije mi cilj bio skrenuti pažnju na sebe već ga uveseliti- ispričala je Ana.

