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MNOGI NEĆE VJEROVATI

VIDEO Snimka folkerice na Vučićevom skupu je apsolutni hit, pljušte reakcije: 'Što je ovo? Jezivo!'

Vesna Zmijanac održala je prvi od tri zakazana koncerta u beogradskoj Areni
Foto: Antonio Ahel
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VL
Autor
Vecernji.hr
28.06.2026.
u 16:00

Zmijanac otvoreno simpatizira srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, a zbog toga se nerijetko pojavljuje i na događanjima u organizaciji Srpske napredne stranke (SNS).

Srpska folk pjevačica Vesna Zmijanac poznata je po dugogodišnjoj prisutnosti na srpskoj glazbenoj sceni, ali i po otvorenoj političkoj podršci srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Zbog toga se nerijetko pojavljuje i na događanjima u organizaciji Srpske napredne stranke (SNS), gdje svojim nastupima daje podršku stranačkim skupovima. Tako je nastupila i jučer na događaju SNS-a u Beogradu, no njezin je izlazak na pozornicu brzo postao tema rasprava na društvenim mrežama. Na platformi X pojavili su se brojni videosnimci nastupa, uz komentare dijela korisnika koji su tvrdili kako je pjevačica djelovala bez uobičajene energije i entuzijazma. "Vidi se da joj nije do pjevanja", "Pjevanje s nula entuzijazma", "Vesna Autotune", "Jezivo je zvučalo", "Ubila ju je vrućina", samo su neki od komentara koji su se širili mrežama.

Srpski portal Nova.rs podsjeća kako je Zmijanac i ranije nastupala na stranačkim skupovima, uključujući i onaj održan u ožujku u Beogradskoj areni. Tom je prilikom istaknula kako ni u jednom trenutku nije dvojila oko nastupa te je otvoreno poručila da smatra kako političku vlast treba podržavati. "Nisam se ja dvoumila. Treba podržati predsjednika u svakom slučaju. Ja sam uvijek bila uz vlast. To kažem i mojoj djeci. Djeco – uvijek treba biti uz vlast, jer onda nemate nikakvih problema. Ako nije tako, problem je u najavi", izjavila je tada za televiziju Pink uoči samog događaja.

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Vesna Zmijanac održala je prvi od tri zakazana koncerta u beogradskoj Areni
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Njezine izjave i javni nastupi tako su dodatno učvrstili njezinu poziciju među izvođačima koji ne skrivaju političku naklonost aktualnoj vlasti, što već godinama izaziva podijeljene reakcije javnosti. S druge strane, zanimljivo je da njezina obitelj zauzima potpuno drugačiji stav. Njezina kći, poznata pop i trap pjevačica Nikolija Jovanović i zet, također pjevač Relja Popović javno su, naime, pružali podršku studentskim prosvjedima u Srbiji te su u više navrata sudjelovali na okupljanjima usmjerenima protiv politike Aleksandra Vučića. Takve razlike unutar obitelji dodatno su privukle pažnju javnosti, posebno zbog činjenice da se radi o istaknutim javnim osobama čiji se politički stavovi često analiziraju i uspoređuju u medijskom prostoru.

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Vesna Zmijanac održala je prvi od tri zakazana koncerta u beogradskoj Areni
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Ključne riječi
sns Relja Popović Nikolija Jovanović Vesna Zmijanac Aleksandar Vučić showbiz

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