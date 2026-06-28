Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Domaćin Kanada protiv Južne Afrike otvara nokaut-fazu Svjetskog prvenstva
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JASNA PORUKA

Što je Ivana Knoll poručila Cristianu Ronaldu? Jedan njezin detalj na tribinama ukrao je svu pažnju
VL
Autor
Vecernji.hr
28.06.2026.
u 20:00

Priliku da prokomentira budućeg hrvatskog protivnika nije propustila Ivana Knoll. Ona je u priči na Instagramu uputila poruku najpoznatijem portugalskom igraču - Cristianu Ronaldu

Hrvatska nogometna reprezentacija dramatičnom pobjedom protiv Gane u Philadelphiji osigurala je plasman u daljnju fazu Svjetskog prvenstva, a nakon utakmice preostalo je saznati tko će biti sljedeći protivnik vatrenih. Izbor je pao na reprezentaciju Portugala koja je remijem s Kolumbijom osvojila drugo mjesto u svojoj skupini i kartu za Toronto gdje će odmjeriti snage s izabranicima Zlatka Dalića.

Priliku da prokomentira budućeg hrvatskog protivnika nije propustila Ivana Knoll. Ona je u priči na Instagramu uputila poruku najpoznatijem portugalskom igraču - Cristianu Ronaldu. - Vraćamo se u Toronto @cristiano, spremi se za nas - napisala je Knoll i tako najavila da će reprezentacija ponovno imati njenu podršku u Kanadi.

Foto: Instagram screenshot

Inače, ni obilna kiša koja je natopila stadion u Philadelphiji nije omela Ivanu Knoll, koja je vjerno pratila hrvatsku reprezentaciju u utakmici protiv Gane. Dok su se drugi navijači skrivali ispod kabanica, Knoll je prkosila lošem vremenu u još jednoj od svojih odvažnih kombinacija. Za ovu prigodu odabrala je bijeli top i pripijene plave tajice, no zvijezda njezina stajlinga bio je neočekivani modni dodatak koji je istaknula.

FOTO Bujne grudi u prvom planu! Ivana Knoll u minijaturnom grudnjaku mamila poglede na tribinama
1/16

Riječ je o kravati s prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima, detalju koji je postao središnji dio njezina navijačkog imidža. Ovaj domišljati potez nije promaknuo brojnim fotografima i navijačima, kojima je Knoll rado pozirala s osmijehom, šaljući poljupce i uživajući u atmosferi unatoč nepovoljnim uvjetima. Njezino dobro raspoloženje i energija ponovno su pokazali zašto je postala globalni fenomen na tribinama.

Tko je lijepa Matea kojoj je Petar Sučić posvetio gol? Evo što radi i koliko ima godina
1/12

Svjetsku popularnost stekla je tijekom Mundijala u Kataru 2022. godine, a od tada nastavlja istim ritmom, prateći vatrene na svim velikim natjecanjima. Gdje god se pojavi, postaje meta objektiva i izaziva golemu pažnju javnosti, a utakmica protiv Gane nije bila iznimka. 
*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Cristiano Ronaldo Ivana Knoll Hrvatska reprezentacija Hrvatska svjetsko prvenstvo showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!