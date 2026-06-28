Što je Ivana Knoll poručila Cristianu Ronaldu? Jedan njezin detalj na tribinama ukrao je svu pažnju

Hrvatska nogometna reprezentacija dramatičnom pobjedom protiv Gane u Philadelphiji osigurala je plasman u daljnju fazu Svjetskog prvenstva, a nakon utakmice preostalo je saznati tko će biti sljedeći protivnik vatrenih. Izbor je pao na reprezentaciju Portugala koja je remijem s Kolumbijom osvojila drugo mjesto u svojoj skupini i kartu za Toronto gdje će odmjeriti snage s izabranicima Zlatka Dalića.

Priliku da prokomentira budućeg hrvatskog protivnika nije propustila Ivana Knoll. Ona je u priči na Instagramu uputila poruku najpoznatijem portugalskom igraču - Cristianu Ronaldu. - Vraćamo se u Toronto @cristiano, spremi se za nas - napisala je Knoll i tako najavila da će reprezentacija ponovno imati njenu podršku u Kanadi.

Foto: Instagram screenshot

Inače, ni obilna kiša koja je natopila stadion u Philadelphiji nije omela Ivanu Knoll, koja je vjerno pratila hrvatsku reprezentaciju u utakmici protiv Gane. Dok su se drugi navijači skrivali ispod kabanica, Knoll je prkosila lošem vremenu u još jednoj od svojih odvažnih kombinacija. Za ovu prigodu odabrala je bijeli top i pripijene plave tajice, no zvijezda njezina stajlinga bio je neočekivani modni dodatak koji je istaknula.

FOTO Bujne grudi u prvom planu! Ivana Knoll u minijaturnom grudnjaku mamila poglede na tribinama

Riječ je o kravati s prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima, detalju koji je postao središnji dio njezina navijačkog imidža. Ovaj domišljati potez nije promaknuo brojnim fotografima i navijačima, kojima je Knoll rado pozirala s osmijehom, šaljući poljupce i uživajući u atmosferi unatoč nepovoljnim uvjetima. Njezino dobro raspoloženje i energija ponovno su pokazali zašto je postala globalni fenomen na tribinama.

Tko je lijepa Matea kojoj je Petar Sučić posvetio gol? Evo što radi i koliko ima godina

Svjetsku popularnost stekla je tijekom Mundijala u Kataru 2022. godine, a od tada nastavlja istim ritmom, prateći vatrene na svim velikim natjecanjima. Gdje god se pojavi, postaje meta objektiva i izaziva golemu pažnju javnosti, a utakmica protiv Gane nije bila iznimka.

*dijelom uz pomoć AI