FOTO Ida Prester pokazala renoviranu unutrašnjost stare obiteljske kuće: 'Znam da vas bole oči'
Glazbenica Ida Prester privodi kraju renovaciju stare obiteljske kuće u Zagrebu. Glazbenica preuređuje kuću naslijeđenu od djeda, pretvarajući je u prostor koji odražava njezin vibrantni duh. Umjesto slijepog praćenja pravila, Ida je odlučila slijediti vlastita. "Ni jedan jedini zid u kući nismo ostavili u neutralnoj boji. Znamo da su moderni minimalistički stanovi, ali mi smo odlučili eksperimentirati. Sijamo u milijun boja, bejbe!", poručila je u videu kojim je pokazala svoj budući dom.
Upravo je taj beskompromisni stav izazvao oduševljenje na mrežama. "Ne liči na svaki drugi Pinterest dom, već je poseban i topao", napisala je jedna korisnica, dok su drugi dodali: "Konačno malo boje!" i "Fali autentičnosti i u interijerima i u životu. Bravo!", hvalili su njezinu želju za originalnošću.