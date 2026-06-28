FOTO Ida Prester pokazala renoviranu unutrašnjost stare obiteljske kuće: 'Znam da vas bole oči'

Glazbenica Ida Prester privodi kraju renovaciju stare obiteljske kuće u Zagrebu. Glazbenica preuređuje kuću naslijeđenu od djeda, pretvarajući je u prostor koji odražava njezin vibrantni duh. Umjesto slijepog praćenja pravila, Ida je odlučila slijediti vlastita. "Ni jedan jedini zid u kući nismo ostavili u neutralnoj boji. Znamo da su moderni minimalistički stanovi, ali mi smo odlučili eksperimentirati. Sijamo u milijun boja, bejbe!", poručila je u videu kojim je pokazala svoj budući dom.
Glazbenica Ida Prester privodi kraju renovaciju stare obiteljske kuće u Zagrebu. Glazbenica preuređuje kuću naslijeđenu od djeda, pretvarajući je u prostor koji odražava njezin vibrantni duh. Umjesto slijepog praćenja pravila, Ida je odlučila slijediti vlastita. "Ni jedan jedini zid u kući nismo ostavili u neutralnoj boji. Znamo da su moderni minimalistički stanovi, ali mi smo odlučili eksperimentirati. Sijamo u milijun boja, bejbe!", poručila je u videu kojim je pokazala svoj budući dom.
Foto: Instagram screenshot
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Svaka prostorija priča svoju priču kroz odvažne boje. Hodnik dočekuje u kombinaciji ružičaste, zelene i narančaste.
Svaka prostorija priča svoju priču kroz odvažne boje. Hodnik dočekuje u kombinaciji ružičaste, zelene i narančaste.
Foto: Instagram screenshot
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Kuhinja se u dvije nijanse zelene skladno spaja sa sirovim betonskim stropom.
Kuhinja se u dvije nijanse zelene skladno spaja sa sirovim betonskim stropom.
Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Da bi izbjegli "Peppa Pig" dojam, monotoniju prostora razbija neočekivan detalj - dio stropa obojen u duboku tamnocrvenu boju, koji sobi daje jedinstven karakter.
Da bi izbjegli "Peppa Pig" dojam, monotoniju prostora razbija neočekivan detalj - dio stropa obojen u duboku tamnocrvenu boju, koji sobi daje jedinstven karakter.
Foto: Instagram screenshot
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Prester je svoju objavu zaključila porukom: "Ako ste više za minimalizam i eleganciju, znam da vas sad oči bole. Sori, al nama se baš sviđa".
Prester je svoju objavu zaključila porukom: "Ako ste više za minimalizam i eleganciju, znam da vas sad oči bole. Sori, al nama se baš sviđa".
Foto: Instagram screenshot
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Upravo je taj beskompromisni stav izazvao oduševljenje na mrežama. "Ne liči na svaki drugi Pinterest dom, već je poseban i topao", napisala je jedna korisnica, dok su drugi dodali: "Konačno malo boje!" i "Fali autentičnosti i u interijerima i u životu. Bravo!", hvalili su njezinu želju za originalnošću.
Upravo je taj beskompromisni stav izazvao oduševljenje na mrežama. "Ne liči na svaki drugi Pinterest dom, već je poseban i topao", napisala je jedna korisnica, dok su drugi dodali: "Konačno malo boje!" i "Fali autentičnosti i u interijerima i u životu. Bravo!", hvalili su njezinu želju za originalnošću.
Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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Foto: Instagram screenshot
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