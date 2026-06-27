VIDEO Članice vokalnog sastava upoznale su se kroz riječku vokalnu skupinu Putokazi, a sada predstavljaju svoj rad

Višeglasno vokalni kolektiv iz Rijeke, Divojke, nedavno se službeno predstavio i to kroz suradnju s Tondini na "Grad se beli preko Balatina".

- Sve je počelo sasvim slučajno krajem 2024. godine. Tondini se preko zajedničkog poznanika javila Vedrani jer su joj bili potrebni etno vokali za jedan projekt. U tom je trenutku pohađala edukaciju iz glazbene produkcije pa smo pretpostavile da će biti riječ o snimanju vokala za potrebe njezina školovanja, da ima "živi" glas za miksanje i produkcijske vježbe. Znala je za naše iskustvo i ljubav prema etno glazbi, a mi smo već dugo osjećale želju ponovno pjevati zajedno. Ono što tada nismo znale jest da će upravo ona postati onaj posljednji kotačić koji je nedostajao da se sve posloži. Zahvaljujući toj suradnji nastale su Divojke i napokon smo zakoračile u nešto o čemu smo dugo razgovarale i što smo zapravo godinama priželjkivale - otkrile su članice sastava koje nakon ovog projekta nastavljaju suradnju s Tondini, a istovremeno razmišljaju i o vlastitom autorskom radu.

- Otvorene smo za različite suradnje, a trenutačno nas posebno privlače obrade tradicijskih, ali i popularnih pjesama koje možemo interpretirati na svoj način. Najvažnije nam je nastaviti stvarati i razvijati prepoznatljivost zvuka Divojki - ističu.

Sastav čine Vedrana Lisica Pavlović, Antonia Svetina, Jasmina Sokoli, Helena Živković, Dolores Marinić i Magda Martedić Šimac, a upoznale su se kroz riječku vokalnu skupinu Putokazi.

- Neke od nas poznaju se gotovo dvadeset godina, neke petnaest, a neke deset. Upravo su nas godine zajedničkog rada, nastupanja i stvaranja povezale u čvrsto prijateljstvo i naučile kako disati i pjevati kao jedno. Putokazi su završili svoje djelovanje 2022. godine, nakon objave albuma Meandri i čak 38 godina rada. Umjetnička voditeljica Miranda Đaković donijela je odluku o završetku tog velikog poglavlja, što u potpunosti poštujemo. No, naša želja za zajedničkim pjevanjem nikada nije nestala. Iskreno, da Putokazi i danas djeluju, i dalje bismo bile njihov dio. Međutim, s vremenom smo shvatile da se u vrijeme ne možemo vratiti te da je ono što nas najviše ispunjava upravo višeglasno žensko pjevanje. Ta se ideja dugo kuhala, o njoj smo mnogo razgovarale i čekale pravi trenutak. A onda je stigla Jelena i dala nam posljednji poticaj da napokon krenemo - kažu te dodaju da je njihovo ime došlo kao šala.

- U početku je sve krenulo iz šale. Tako smo interno nazivale naša okupljanja i zajednička pjevanja - "ma mi smo samo neke divojke koje pjevaju zajedno". S vremenom smo toj riječi počele pridavati dublje značenje. Shvatile smo da savršeno opisuje ono što radimo jer je tradicijska glazba oduvijek pripadala običnim ženama i divojkama koje su pjevale u polju, uz rijeku, na putu kroz šumu ili tijekom svakodnevnih poslova. Zato je taj naziv ostao i postao dio našeg identiteta - kažu te dodaju da su vrlo različite.

- Vrlo smo različite pa su i naši glazbeni ukusi vrlo široki. Slušamo sve - od Pink Floyda i Fleetwood Maca do Raye, Olivie Dean i Taylor Swift. Teško je u tom kontekstu pričati o nekim uzorima, ali svakako imamo senzibilitet za zanimljive vokaliste, osobito ako imaju etno prizvuk... npr. Trio Bulgarke, ili ukrajinska grupa Go-A, Maro, Ana Lua Caiano... - ističu Divojke.