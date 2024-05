Silvija i Mislav iz 'Života na vagi' zablistali su na vjenčanju na kojem je Mislav imao važnu ulogu

Showu "Život na vagi" Silviji Temšić i Mislavu Vlašiću ostvario je san da izgube višak kilograma te da nakon showa nastave živjeti zdravije, a ovaj show im je donio i promjenu na ljubavnom planu. Naime, Silvija i Mislav zaljubili su se u sedmoj sezoni ovog showa te i dalje uživaju u svojoj ljubavi o čemu svjedoče i brojne objave na njihovim društvenim mrežama. Par je ovaj vikend podijelio fotografije s vjenčanja na kojem je Mislav bio kum i tom su prilikom on i Silvija zablistali u svečanom izdanju. Mislav je odabrao elegantno plavo odijelo, a Silvija je imala haljinu srebrne boje koja je modno bila usklađena s kombinacijom njenog partnera.

Nedavno je u razgovoru za RTL ispričao kako ga ove godine čekaju tri vjenčanja. - Imamo tri svadbe ove godine. Pronašao sam savršeno odijelo i za to nisam trebao ići u posebne prodavaonice. Silvija je, također, pronašla idealnu haljinu. Ona jako želi i da odemo na tečaj plesa, no nisam ja za to - ispričao je tada. Silvija Temšić završila je u finalu showa ''Život na vagi'', na četvrtom mjestu. Ona je na prvom vaganju imala 129,1 kilogram, a na finalnom 72,3 kilograma, što znači da je izgubila 56,8 kilograma. Mislav je na prvom vaganju imao 213.5 kilograma, a na finalnom 124.6 kilograma, što znači da je smršavio 88.9 kilograma, odnosno izgubio je ukupno 41.69% tjelesne mase. Nakon showa su počeli i živjeti zajedno te su nastavili trenirati i hraniti se zdravo.

Foto: Instagram

– Mislav i ja se i dalje motiviramo što se tiče treninga i zdravog načina prehrane. I dalje jedemo po prehrani koju smo imali u showu. Naravno, ne uskraćujemo si ako idemo na nekakvo druženje ili nekakav rođendan, nećemo si to uskratiti. Pripremam svaki dan hranu koju ćemo si nositi na posao. Što se tiče treninga, Mislav sad poslije operacije ne smije trenirati neke teže treninge u teretani, a meni se nedavno vratila ozljeda leđa, tako da moram to riješiti i krenuti na fizikalne terapije. Tako da smo, što se tiče žešćih treninga, na stand by, ali zato se bavimo nekim laganim aktivnostima, kao što je šetnja. - ispričala je nedavno Silvija kako im izgleda zajednički život nakon showa.

