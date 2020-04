Severina tvrdi da je policijski sat prekršila zbog sina, o svemu se oglasio i Milan Popović

Pustim beogradskim ulicama u srijedu navečer prošao je BMW zagrebačkih registarskih oznaka za čijim je upravljačem sjedila Severina Kojić. Iako je u tom trenutku na snazi bio policijski sat, tj. apsolutna zabrana kretanja, splitska se pjevačica vozila sve dok je oko 21 sat nije zaustavila policijska patrola, koja je utvrdila da Severina nema dozvolu za kretanje.

Prema pisanju srpskih medija, pjevačica je odmah privedena u policijsku postaju, a potom je izvedena i pred suca za prekršaje. Vijest o uhićenju jedne od najvećih zvijezda s ovih prostora odjeknula je poput bombe pa se nedugo nakon nemilog događaja javnosti u ime pjevačice obratio i njezin dugogodišnji PR menadžer Davor Grgin, koji je otkrio što se točno dogodilo i zašto se Severina oglušila na stroge mjere koje je srbijanska vlast donijela u sklopu borbe protiv širenja koronavirusa.

Nehotice prekršila mjere

– Izašla je iz kuće i sjela u auto, ne razmišljajući o policijskom satu. Priznat će prekršaj i platit će novčanu kaznu – poručio je Grgin te objasnio pozadinu njezina izlaska iz kuće bez dozvole. Kako tvrdi, pjevačica je nehotice prekršila mjere jer joj je Milan Popović nakon više od mjesec dana dao priliku da tu večer provede 15 minuta sa sinom. – Nakon mjesec dana neplaniranog boravka u Beogradu, u iščekivanju susreta sa sinom, nije ni čudo da je izgubila iz vida stroga ograničenja kretanja u Srbiji, koja u Hrvatskoj ne postoje, a Srbija se s tim prvi put susreće. Naime, na taj dan, nakon 32 dana, prije povratka u Zagreb, Popović joj je dopustio da vidi sina na 15 minuta. Kako i Popović i njihov zajednički sin imaju srbijansko državljanstvo, ostala je dan dulje u Beogradu, da bude sigurna da je Popović vratio dijete u Zagreb, jer ona ne bi mogla natrag u Srbiju, a njemu nije vjerovala zato što je na sve moguće načine sprečavao da vidi dijete, opstruirao povratak u Zagreb, ne pristajući da se dijete vrati u Hrvatsku s majkom i provede obveznu samoizolaciju od 14 dana u Hrvatskoj, s majkom koju nije vidio više od mjesec dana – naglasio je Severinin PR menadžer.

Foto: Instagram

Najodgovornija odluka

Svoju stranu priče iznio nam je i Milan Popović, koji se od studenog prošle godine samostalno brine o zdravlju i obrazovanju dječaka kojeg je dobio u vezi sa Severinom. – Nevjerojatno kako medijska mašina Severine Kojić svaku situaciju pokušava preokrenuti u svoju korist premda se u tom pokušaju morala služiti lažima, manipulacijom, izokretanjem i gaženjem svega pred sobom – kazao nam je Popović, koji je potvrdio da je sa sinom bio u izolaciji punih 28 dana, sve do 14. travnja. – Čim smo izašli iz izolacije, vratili smo se u Zagreb s obzirom na to da je Severina prijetila prijavom za otmicu djeteta po haškoj konvenciji, iako je odlazak u Beograd i viđanje s djetetom u Beogradu bilo dogovoreno sa Severinom sporazumno. Prije isteka izolacije u Srbiji predložio sam Severini kako da nastavimo daljnje susrete i druženja s našim sinom, ali ona je to dva puta odbila, što mi samo potvrđuje da njen glavni motiv nije da redovito viđa dijete, nego da iz svake situacije pravi medijski spektakl i glumi žrtvu, što sam mnogo puta do sada i dokazao. Nisam prekršio nijednu važeću sudsku odluku ni bilo koji zakon, a što Severina uporno radi sve ove godine i nastavlja s time. Ovo što sam napravio s izolacijom najodgovornija je odluka koju je jedan roditelj s kojim dijete živi mogao napraviti u ovakvoj kriznoj situaciji, u kojoj je život ljudi ugrožen. Uostalom, posljednjom sudskom odlukom skrb o djetetovu zdravlju dodijeljena je meni samostalno s obzirom na to da je kod majke u tom dijelu skrbi prethodnih godina otkriveno previše propusta i zanemarivanja – zaključio je Popović.

Foto: Boris Ščitar

Novčana kazna

Inače, policijski sat koji je Severina prekršila dio je mjera srpskih vlasti koji je na snazi od 18. ožujka i to radnim danom od 17 sati do 5 sati ujutro, a vikendom od 17 sati u petak do pet sati ujutro u ponedjeljak. U slučaju kršenja naredbe o ograničenju i zabrani kretanja previđena je novčana kazna od 50.000 do 150. 000 dinara (preračunato u kune od otprilike 3200 do 9700 kn). Prema pisanju srpskih medija Severini je izrečena najblaža kazna u iznosu od 50.000 dinara koju je odmah pristala platiti.

Podsjetimo, Severina posljednjih tjedana dane provodi u Beogradu zajedno sa suprugom Igorom u kući njegovih roditelja. U stanu svekra Dragana Kojića i svekrve Olje pjevačica se skroz opustila pa svoje obožavatelje na društvenim mrežama iz tjedna u tjedan časti vlastitim Instagram showom pod nazivom 'SeVeTeVe' koje organizira s poznatima iz raznih sfera društva Hrvatske, ali i regije. Serijal u vlastitoj produkciji Severina je dodatno "začinila" i zanimljivim rubrikama koje daju uvid u svakodnevni život pjevačice poput rubrike "Tajne svekrvine kuhinje" u kojoj smo imali priliku vidjeti kako Severina priprema krumpirušu prema receptu svoje svekrve Olje Kojić, a osim kuhinje pokazala je i da ne zazire ni od čišćenja i ostalih kućanskih poslova. Sve kako bi si skratila vrijeme u izolaciji koje joj sad naročito teško pada s obzirom na to da ga ne provodi sa sinom koji je prema odluci Općinskog građanskog suda u Zagrebu privremenom mjerom dodijeljen ocu Milanu koji brine o dječaku dok ga majka može viđati i provoditi vrijeme s njim u terminima koje je sud odredio.