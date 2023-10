Severina podijelila kako se sprema za koncert pa otkrila: 'Ja ne bih da me više itko prosi'

Pjevačica Severina (51) na svojim društvenim mrežama često dijeli doživljaje s koncerata, kao i neke snimke svojih nastupa, ali i najave novih. Prošlog vikenda ova je Splićanka održala veliki koncert u Osijeku u Gradskom vrtu, gdje nije nastupala posljednjih 12 godina.

- Nisam bila 12 godina u Osijeku,na ali koliko vidim, ljubav ne samo da nije splasnula, nego se širi i na djecu onih koji su mi dolazili na koncerte dok su bili djeca. Drago mi je da su na koncert došli ljudi iz raznih gradova – Splita, Sinja, Budimpešte, Beograda - rekla je pjevačica.

Na svojim je društvenim mrežama podijelila i video kojim je pokazala kako se pripremala za nastup te otkrila tajnu uspjeha.

- Znate koja je tajna dobrog koncerta? Tajna svakog pametnog izvođača su najbolji muzičari koji postoje, menadžer koji ti masira noge i dobri prijatelji - započela je Severina video.

U nastavku je komentirala svoj privatni život i otkrila želi li ponovno stati pred oltar.

- Ja ne bih da me više itko prosi, da sam mogla sada reći da sam sretno rastavljena. Precijenjen je brak, sve je precijenjeno kad se sje*eš - zaključila je pjevačica.

Inače, Severina je na ovoj društvenoj mreži podijelila i gestu kojom su je Osječani ganuli do suza.

- Niste ok, imam šminku i ne želim plakat. Osim toga, sin mi je ovdje i srce mi je puno. Znate, kad je on bio mali, ja bih oblačila kostime, a on bi me pitao što to radim. Ja bih mu rekla da sam Superman pa on i danas misli da ja spašavam svijet - ispričala je ovaj detalj publici.

Osim toga, podijelila je i da joj se dogodila nezgoda.

- Svaki put i svaki put iznova želim zagrliti ljude koje vole moje pjesme i koji vole to što radim, jer su ljubav i emocije najvažnija, velika nit koja nas spaja i koja nam svima treba. Udarila sam o čeličnu konstrukciju i mislila sam da mi je pukla potkoljenica. Srećom, samo sam zaradila krvavu ranu, ali srce je puno. Hvala Osijek, hvala svim divnim glazbenicima i mom prekrasnom timu. Volim vas - otkrila je pjevačica uz video na kojemu se grli s obožavateljima.

