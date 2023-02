Severina opet podržala Let 3, ovog puta podršku im poslala s Maldiva

Podrška riječkoj skupini Let 3 ne prestaje pristizati nakon pobjede na ovogodišnjoj Dori. Njihova pjesma 'Mama ŠČ!' neprestano izaziva reakcije na društvenim mrežama, a među onima koji su zadovoljni našim ovogodišnjim predstavnicima na Euroviziji je i Severina (50). Splitska pjevačica trenutno odmara na Maldivima u društvu svog dugogodišnjeg suradnika Tomice Petrovića i sina Aleksandra, a svojim je kolegama poslala poruku iz egzotičnih krajeva. Naime, Severina je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj je u pijesku ispisan naziv pobjedničke pjesme 'Mama ŠČ', a u objavi je označila i Damira Martinovića Mrleta.

Foto: Instagram

Ovo nije prvi put da je Severina pružila javnu podršku grupi Let 3. Učinila je to i uoči njihovog nastupa na Dori. "Mama ljubila morona... ŠČ! Podržite Let 3 na njihovom letu na Dori. Uz drugarski pozdrav, moja ŠČikla", napisala je Severina tada na Facebooku i Instagramu, a nakon pobjede dečkima čast objavila je pjesmu 'Moja štikla' s kojom nas je predstavljala na Euroviziji 2006. godine. Zanimljivo je i to da se u tom spotu pojavio upravo Let 3.

Let 3 s pjesmom "Mama ŠČ!" pobijedio je 11. veljače na Dori, čime je priskrbio sebi put u Liverpool i titulu hrvatskog predstavnika na ovogodišnjem izboru za pjesmu Eurovizije, a reakcije javnosti su podijeljene. Neki su oduševljeni, drugi ih žele diskvalificirati zbog političke poruke koju pjesme na Euroviziji ne smiju isticati, ma kakva god ona bila. Međutim, voljeli ih ili ne, Damir Martinović Mrle (61) i Zoran Prodanović Prlja (58) polako se penju na kladionicama, a brojke na YouTubeu također pokazuju koliko su popularni ovih dana. Primjerice, na službenom kanalu Eurovizije pjesma ''Mama ŠČ!'' u samo jedan dan prikupila je gotovo pola milijuna pregleda, a nakon tjedan dana prešli su milijun.

Koliko je pjesma popularna u svijetu, vidi se i po količini videa na YouTubeu koje snimaju korisnici i njihovim reakcijama na pjesmu, Jedan youtuber otišao je čak tako daleko da snimi i cijelu analizu o svojim dojmovima o pjesmi i pokušava shvatiti o čemu Let 3 zapravo pjeva.

Ovogodišnji izbor za pjesmu Eurovizije održava se u Liverpoolu nakon što je prošle godine pobjedu odnijela Ukrajina i njihov predstavnik Kalush Orchestra. Međutim, zbog ratne situacije Ukrajina je zaključila kako se tamo ne može održati natjecanje pa je pao izbor na Englesku. Najveći favoriti i ove godine su predstavnici Ukrajine, duo Tvorchi s pjesmom ''Heart of Steel''. Šansa za pobjedu im je 26 posto. Na drugom mjestu stoji Švedska s 10 posto mogućnosti osvajanja ovog natjecanja te Norveška na trećem mjestu s 8 posto šanse za pobjedu. Na ovogodišnjoj Euroviziji natječe se 37 zemalja.

Inače, skladba riječkog benda izazvala je odobravanje i oduševljenje jednog dijela publike koji čvrsto vjeruje kako konačno imamo pjesmu s kojom ćemo nakon dugo vremena doći i do finala, ali s druge strane ima i nezadovoljne publike koja nije nimalo oduševljenja pjesmom i nastupom Leta 3. Njihovo nezadovoljstvo je toliko da su odlučili potpisati i peticiju naziva "Ukinimo nastup Let 3-a na Euroviziji". Korisnici platforme uz potpis su dali i objašnjenja zašto ne žele da Let 3 predstavlja Hrvatsku na Euroviziji.

"Sramota za Hrvatsku. Ne želim da Let 3 predstavlja Hrvatsku na Euroviziji. Ne podržavam ni jedan tip nepravde...!!! Ovo je sramota. Potpisujem jer se slažem da nas NE predstavlja LET 3 na Euroviziji. Smatram nastup grupe Let 3 nakaradnim, pogotovo za oči maloljetne djece! Ovako bolesno ispiranje mozga se mora zaustaviti pod hitno! Potpisujem jer ovakvi ne mogu predstavljati nas Hrvate. NE želim da mene predstavljaju igdje ovakvi nekvalitetni muzikanti – lakrdijaši. Ovo nisu osobe koje bi predstavljale Hrvatsku na Euroviziji. Nismo mi idioti kakvim nas ovi predstavljaju. Strašno. Promoviraju satanizam. Zar uopće treba objašnjenje?! Užas živi, sramota, mene ne predstavljaju. Iskreno, pjesmu nisam ni poslušala jer ne pratim Doru, ali kad vidim kako izgledaju, to mi je dovoljno. Ne želim da moju zemlju predstavljaju muškarci koji se odijevaju poput žena, makar to bio samo dio showa", piše u objašnjenju uz potpise.

Let 3 zasada odlično stoji na kladionicama i mnogi ih vide u finalu i odmah po završetku Dore došli su pod radar obožavatelja Eurovizije koji su bili ugodno iznenađeni što će nas Let 3 predstavljati na Euroviziji i po mnogima je upravo "Mama ŠČ" jedan od najvećih favorita ovogodišnjeg natjecanja.

VIDEO Podatak koji će zaprepastiti fanove Leta 3: Mama ŠČ nije na Billboardovoj listi najslušanijih u Hrvatskoj