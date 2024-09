Sergej Trifunović nakon izricanja presude poručio: Uskoro ću postati građanin RH

Srbijanski glumac Sergej Trifunović uhićen je u ponedjeljak navečer na graničnom prijelazu Bajakovo i doveden u Split. Danas se glumac pojavio na Prekršajnom sudu u Splitu i na zakazano ročište je malo zakasnio jer je prvo greškom otišao na Općinski sud koji se nalazi u neposrednoj blizini. Kako prenosi Slobodna Dalmacija, na sud je stigao u društvu supruge Isidore te se na sudu pojavio i i srpski konzul Stefan Ristić.

U optužnom prijedlogu tražilo trideset dana zatvora za Sergeja Trifunovića i kazna od tisuću eura. Glumac Sergej Trifunović je na kraju dobio 60 dana zatvora uvjetno, na rok kušnje od godinu dana te mora platiti sudske troškove u iznosu od 150 eura. Trifunović je odbio žaliti se na ovu presudu i vraćena mu je putovnica, a na izlasku iz sudnice je poručio kako će on ionako uskoro biti građanin RH jer mu je supruga iz Rijeke. Kako prenosi Slobodna na izlasku iz sudnice glumcu je prišao policijski službenik i rekao kako mora provjeriti je li zakonito u RH. Trifunović je na to odgovorio: - Kako ne bih bio zakonito, kad ste me uhitili na Bajakovu i doveli?

Podsjetimo, Trifunović je u ponedjeljak navečer uhićen na graničnom prijelazu Bajakovo te je u Splitu ispitan u policijskoj postaji zbog tekstova neprimjerenog sadržaja koje je ranije objavio na društvenim mrežama i u kojima je grubo vrijeđao policiju i policijske službenike.

Policija ga je u rujnu prošle godine uhitila nakon što se sa svojim psom kupao na plaži koja nije namijenjena kućnim ljubimcima. Prijavili su ga građani na što je policija reagirala. Nakon što je prekršajno prijavljen, na svojoj je društvenoj mreži omalovažava​o i vrijeđa​o policijske službenike​. Između ostalog, policiju je optužio za reketarenje. Na sudu je jučer privremeno ostao bez putovnice jer se danas morao vratiti u sudnicu na suđenje. Bio mu je zabranjen ulazak u Hrvatsku na jednu godinu, a ta je zabrana istekla prije nekoliko dana.