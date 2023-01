Saša Lozar progovorio o velikom hitu: 'To je pitanje svih pitanja, na nadgrobnom spomeniku pisat će mi 214'

Glazbenik Saša Lozar gostovao je u programu Top radija i pričao o svojim počecima, ali i sudjelovanju u čuvenom boy bendu Saša, Tin i Kedžo.

Prvi nastupi poznatog glazbenika bili su u bendu njegova oca još dok je bio u osnovnoj školi. U bendu je pjevao zabavnu hrvatsku pop glazbu.

- Kad sam bio mali, svaka kazeta koju bi tadašnji Jugoton izbacio van, morala je biti u mojoj kutijici s kazetama. Od Olivera, Biijelog dugmeta, Novih fosila do nekadašnjih velikana, Lepe Brene i takvih bendova, pjevačica i pjevača. I Alen Slavica je bio tu, Arsen, sve sam skupljao i slušao. To je bio veliki miks u mojoj kutiji - prisjetio se Saša.

Turbo Limach Show, uz koji su mnogi odrastali, bio je prvi show u kojemu je pjevač sudjelovao, ali svakako najprepoznatljivije sudjelovanje bilo je ono u prvom reality showu na našim prostorima – Story Supernova Music Talents. O tome kako je tada mislio da će natjecanje tog tipa izgledati, Saša je rekao:

- Nisam znao kako će biti u realityju i možda i bolje da nisam znao kako će biti jer svi mi koji smo bili tamo pokazali smo iskrenog sebe. Nije bilo skrivenih interesa. Bili smo mlada ekipa koja je voljela pjevati, koja je voljela glazbu. Svjetski smo se zaj******* i bilo nam je stvarno super!

Sudjelovanje u jednoj od najpoznatijih reality emisija u Hrvatskoj prije više od dvadeset godina Saši je donijelo veliki uspjeh. Postao je član prvog hrvatskog boy benda Saša, Tin i Kedžo koji je izbacio ultimativni hit „365“ za kojeg i sam kaže da je „evergreen“, a kojeg i danas možemo čuti u klubovima. Glazbenik kaže da mu pjesma do danas nije dosadila te je otkrio:

- Dan danas kada dobijem snimke ljudi koji se zafrkavaju na pjesmu i zabavljaju na tulumima smatram velikim plusom. To je jedan od mojih najvećih hitova i uvijek će biti tako. Tu pjesmu volim pjevati iz godine u godinu na svakom koncertu i volim joj dati neki štih u kojem sam trenutno. Ljudi me već 20 godina pitaju zašto u spotu pokazujem 214, a ne 365. Ljudi - to je pitanje svih pitanja - na nadgrobnom spomeniku će mi pisati 214! - rekao je Lozar.

Tri albuma se nalaze iza ovog poznatog glazbenika, ali i božićna kompilacija pjesama „Love HOLIDAYS“. Na posljednjem albumu „San“ ima pjesmu „Fantastično“ čiji je koautor Dino Dvornik. O tome što misli da bi Dino rekao na njegovu izvedbu, istaknuo je:

Nadam se da bi mu bilo dobro. Dino je bio koautor pjesme, Srđan Sekulović Skansi je autor i producent. To je jedna luda dinamična fantastična stvar, kazao je Lozar.

Saša je uz uspješnu glazbenu karijeru izgradio i onu vrlo uspješnog radijskog voditelja. O najvećem blamu koji mu se dogodio u eteru, otkrio je:

- Više nema tih blamova. Mislim ima, ali ih prisvojimo kao normalne i to tako treba biti. Na početku mi je najveći fail bio kada sam rekao ime krive radio stanice - rekao je Lozar.

