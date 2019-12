Sara objavila fotku prije i poslije 'Života na vagi' i sve ostavila bez daha

Prva slika je par tjedana prije ulaska u @zivot_na_vagi_rtl, a druga je nakon par mjeseci odricanja, truda, boravka van zone ugode, boravka bez svoje obitelji, prijatelja, "svojih" ljudi...nakon par mjeseci od odluke da je vrijeme početi živjeti bez straha i nakon odluke da povjerujem sebi i dođem do onoga što sam znala da u sebi oduvjek nosim! 🍀💜 Još je puno prepreka i posla predamnom da dođem do finalnog cilja koji sam si postavila,ali uživati na putu prema osobnom uspjehu, za mene je veća nagrada nego sami uspjeh, a ključ svega leži u ZAHVALNOSTI! 🙏❤️ ° ° ° ° #zivotnavagi #thebiggestloser #thebiggestlosercroatia #motivation #weightlossmotivation #weightloss #inspiration #weightlossjourney #thankfull

A post shared by 🌺Sara Sitarić🌺 (@sara_sitaric) on Dec 12, 2019 at 7:27am PST