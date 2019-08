Otkrivena najveća tajna Šabana Šaulića: Javio se još jedan izvanbračni sin

Kralj narodne glazbe Šaban Šaulić koji je život izgubio 17. veljače u prometnoj nesreći u Njemačkoj ima još jednog izvanbračnog sina, saznaje Ekskluziv.ba. Radi se o 37-godišnjem Marku Jovanoviću koji živi u Detroitu koji je odlučio tražiti dio nasljedstva pokojnog pjevača.

Ova saznanja potvrdio je za navedeni portal Robert Omaljev, također Šabanov izvanbračni sin.

- Je, čuo sam da imam brata u Americi. Ako se ispostavi da je stvarno Šabanov sin, ja ću ga rado ovdje ugostiti. I ja sam izvanbračno dijete, znam kako je to kada si odbačen - rekao je Robert za Srpski Telegraf.

Izvor koji poznaje Marka ispričao je Ekskluzivu da se Marko nije ranije javio jer mu je očuh situiran i nije bilo potrebe za tim.

- On je IT stručnjak i odlično zarađuje. Ja ga poznajem jer surađujem kao IT menadžer s njegovom tvrtkom u Detroitu. Jednom prilikom smo slučajno započeli temu o Srbiji i on mi je tada rekao da mu je pokojni Šaban otac - otkriva izvor i dodaje kako je navodni Šabanov sin zaključio da treba tražiti dio nasljedstva.

- On je dečko bogat, ali onda se pojavila priča o Šabanovim milijunima, koji se trebaju naslijediti, pa se dodatno pojavio još jedan račun u Njemačkoj, i Marko smatra da se treba boriti za ono što mu pripada. Neće biti ni grub ni nametljiv, želi sve učiniti po zakonu. Planira doći u Srbiju i uraditi DNK test jer ni sam ne vjeruje majci da mu je Šaban 100 posto otac, s obzirom na to da je ona njegov veliki fan i samim tim postoji mogućnost da ona ne govori istinu - objasnio je izvor za Skandal.

Obitelj Šaulić nije htjela komentirati saznanje portala.

Podsjetimo, u lipnju su se u medijima pojavile informacije da je tragično poginuli pjevač imao tajni bankovni račun na kojem je imao dva milijuna eura. Navodno za taj račun nije znala ni njegova supruga Gordana ni njihova djeca, no obitelj sada opovrgava te navode.

Zgroženi naslovnicama o Šabanovom tajnom računu još uvijek shrvani članovi obitelji odlučili su stati na kraj, kako tvrde, netočnim glasinama.

– Neka puste nas i mog oca na miru. Nedavno sam rekla sve što sam imala reći – izjavila je Šabanova kći Ilda za 24 sata. Postojanje skrivenog bankovnog računa na kojem je pjevač spremao bogate napojnice pretežno s romskih svadbi demantirao je i Goran Jovanović, agent koji je brinuo o Šabanovoj karijeri.

– Nema veze s istinom. Pa Šaban nije imao nikakav račun, a kamoli skriveni. Plaćanja za gaže i nastupe išli su na račun ženine tvrtke, Gordana mu je bila zastupnik. Pa koliko bi trebao zaraditi da uspije ''sakriti'' dva milijuna eura? – rekao je Jovanović dodavši kako je Šaban bio ljudina koji se želio baviti samo glazbom, a nikakvim računima i bankovnim karticama nije se zamarao.