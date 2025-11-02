U Parizu se ovih dana o umjetnosti govorilo malo drukčije nego inače, ne samo zbog Art Basela nego i zbog spektakularne krađe koja je potresla Louvre. Francuska prijestolnica do 26. listopada pod staklenim svodom Grand Palaisa ugostila je drugo izdanje Art Basela Paris, događaja koji je postao nezaobilazna točka svjetske umjetničke scene. Više od dvije stotine galerija iz četrdeset i jedne zemlje, uključujući šezdeset i tri francuske, okupilo je pod jednim krovom djela starih majstora, suvremenih klasika i avangardnih autora. Pariz, grad koji stoljećima udiše umjetnost, ovom je prilikom ponovno potvrdio svoj status kulturnog središta svijeta. I dok se još uvijek priča o drskoj pljački u Louvreu, Art Basel Paris donio je jednu ljepšu priču o umjetnosti, ali i o dobrom osiguranju.
davor bruketa piše za večernji:
Sa svojim drugim izdanjem, Art Basel Paris postao je nezaobilazna točka svjetske umjetničke scene
Galerije su se natjecale u originalnosti, a prodaja je, kada pogledamo brojke, oborila rekorde. Modiglianijeva "Jeune fille aux macarons" prodana je za gotovo deset milijuna dolara, "Agnes Martinina Children Play" za 4,5 milijuna, dok je Gerhard Richterov "Abstraktes Bild" dosegnuo vrtoglavih 23 milijuna
