S novim pseudonimom vraća se u 'Ljubav je na selu' gdje je pamte i po ispadima, plaču i histeriji

Nakon Vite Maslačak, Ivanke Milutinović i Milene Kobajashi ex Karađorđević, performerica Dan Phillip vratila se četvrti put u 'Ljubav je na selu', i to s posve novim alter-egom. U novoj sezoni popularnog showa koji se prikazuje na RTL-u pokušava opet pronaći ljubavnu sreću, a prvi se put u show prijavila 2014. godine, kada ju je pokušao osvojiti brački Chuck Norris Danko Bezmalinović, no bezuspješno.

U jubilarno 15. sezoni "Ljubavi na selu" imat ćemo priliku vidjeti još neka poznata lica, ali Dana Phillip (46), diplomirana pravnica, likovna umjetnica i performerica definitno je jedna od rekorderki u ovoj emisiji. Kada se kao 19-godišnjakinja prvi put prijavila u ovaj televizijski format boravila je na farmi kod Danka, ali između njih nije se rodila povezanost, a kao i uvijek iskrena Dana, a tada Vita o svom farmeru je rekla:

Poput tinejdžera je i stalno je u istoj odjeći. Imanje mu je zapušteno, a nigdje motike ni metle. Da barem ondje skriva plantažu marihuane, oprostila bih mu. Tijekom te sezone nije našla ljubav ali je pronašla novu prijateljicu Nevenku Bekavac kojoj je kasnije bila i kuma na vjenčanju sa Zvonkom Petričevićem. Nije joj uspjelo tada pronaći savršenog partnera, pa je Vita pod novim pseudonimom Ivanka Milutinović odlučila ljubavnu sreću okušati u 12. sezoni ovog showa i svoj novi alter - ego tada je opisala kao egzibicionisticu, sadomazohisticu i fetišisticu.

- Ja sam stara romantičarka s dušom iz prošlih vremena. Vrlo anakrona zapravo. Tu je preveliki generacijski jaz. I zato taj isti muškarac treba proživjeti puno, puno godina i ostarjeti čak, da bismo došli na neku paralelu. Govorim u sadašnjem vremenu. Dakle, i dalje stoji - rekla je u toj 12. sezoni kada je boravila na farmi najmlađeg farmera Josipa Tratnjaka. Tada je Ivanka dala do znanja i kakvog muškarca traži.

- Tražim lijepog iznutra i izvana. Netko je rekao da su samo kipovi takvi, posebno oni od kamena, no ja u to ne vjerujem. Uglavnom nailazim na malaksale, iscrpljene, anemične i malodušne tipove i sve me to jako tišti. Još češće na one arogantne i prgave, ili šute ili samo pričaju o seksu i svojoj nesreći. A toga mi je pun kufer - rekla je tada. Nakon što kao Ivanka nije uspjela pronaći srodnu dušu odlučila je u show doći kao Milena Kobajashi ex Karađorđević. Tada se nadala kako će farmer Neven Landek primijetiti kako ona gaji simpatije prema njemu, ali taj priča nije krenula u smjeru koji je Milena zamislila i dosta je dramatično odreagirala na ishod koji joj nije bio po volji.

Naime, kako bi što bolje upoznao djevojke i tako si olakšao odluku koju će povesti na svoju farmu, Neven im je postavljao ozbiljna pitanja poput imaju li ozbiljne namjere, je li on njima samo avantura, kada misle imati djecu... No, to je Milenu poprilično naljutilo. – Jesi li spremna biti vjerna? Jesi li spremna u životu stvarati obitelj, djecu? – pitao je Neven, na što je Milena odgovorila: – Nisi bio iskren jučer. Zašto tako nisi nastupio jučer? Nisi bio fer. Stvarno si me sada povrijedio.

Milena je tada počela plakati i histerizirati, a ostale kandidatkinje sjedile su i u šoku gledale. – Što sam ti krivo napravila? Trebao si mi odmah nakon onog poljupca reći da ti se to ne dopada! Ja sam do kosti iskrena osoba! Ja imam obitelj, što ću im reći? – urlala je Milena. Napustila je tada show i Nevenu poručila kako za nju više ne postoji. U ovoj sezoni se pojavila pod pseudonimom Alta Mira i sigurno je kako će uz nju ovaj show biti zabavan.

VIDEO Glumica podivljala zbog buke pa sa suprugom i kćeri uništavala imovinu, intervenirala je i policija