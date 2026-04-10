Ovo je najbolje što je majstor neo-western spektakla do sada napravio

The Madison, SkyShowtime

Navikli smo na beskompromisne neo-western spektakle Taylora Sheridana, no sada smo dobili nešto posve drugačije od ovog slavljenog autora. A što je po nama i najbolje što je napravio do sada. “The Madison” s ranijim Sheridanovim serijama smještenima na američki zapad dijeli jedino krajolik, sve ostalo je posve nešto drugo. The Madison je u osnovi priča o povratku čovjeka prirodi, svemu onome što je zaboravljeno odlaskom u gradove. Zatim je to priča o obitelji i njezinoj važnosti koju se također zaboravlja u današnje vrijeme prebrzog življenja. I onda je u svemu tome “The Madison” priča o ostavštini na koju se doista stalno i podsjeća, ali se za nju premalo čini. Ili još gore, čini se pa se učinjeno poništava. Serija je inicijalno planirana kao još jedan spin-off Yellowstonea da bi se onda preuzimanjem Paramounta od strane Skydancea od toga odustalo i krenulo u samostalnu seriju. To je ispalo boljom odlukom, za Sheridana potpuno atipična serija, primjerice samo je šest epizoda u sezoni, samostalan je proizvod koji je publika gotovo aklamativno potvrdila. Sasvim je sigurno da bi rezultat projekta bio bitno lošiji da u glavnim ulogama nisu Michelle Pfeiffer i Kurt Russell, dvoje zaista slavnih hollywoodskih imena, još nekih u nizu onih koji su shvatili da je zaista originalnu priču na velikom ekranu u ovo vrijeme doista teško dobiti. Svakako se to ponajprije odnosi na Pfeifferovu koja već poodavno nije imala ozbiljniju ulogu, nekadašnja hollywoodska ikona svedena je na pojavljivanja u blockbusterima tima “Osvetnici”, pa je doista ugodno gledati je u ulozi Stacy Clyburn. Njoj parira Kurt Russell koji kao da uopće ne stari, on je u ulozi njezinog supruga Prestona. Kako vjerujemo da ste u trenutku čitanja ovog teksta pogledali već koju epizodu, onda znate da njih dvoje prikazuju još jednu temu serije, a to je gubitak. I iz tog gubitka proizlaze sve one teme koje smo naveli u početku. Preston je uspješan poslovni čovjek čijoj obitelji, u kojoj su još i dvije kćeri, očito ne fali ništa te u New Yorku žive životom kojemu novac ipak ne jamči najvišu kvalitetu. Prestonova smrt vodi ih na ranč u Montani, od rijeke Madison, jednom od pritoka velike rijeke Missouri, gdje neki odmah, a neki malo kasnija, shvaćaju koliko im život u velegradu zapravo oduzima. Neki doista pronalaze i ljubav u onom svojem osnovnom obliku, za koju se u gradu više nema vremena. Prizori prirode u seriji nevjerojatni su, odlično postavljen scenarij detaljima ukazuje koliko je život današnjeg homo urbanusa okljaštren. Nije čudno što su veći dio publike koje gledaju (i obožavaju) Madison žene, no ovo je doista serija za svakoga.