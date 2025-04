Ruža pohvaljuje i čuva od zaborava ono najvrednije na medijskoj sceni

Ovog petka u 20.15 sati sjest ćemo pred TV ekrane i gledati još jednu dodjelu najprestižnije i najstarije medijske nagrade u Hrvatskoj. Najpoznatije dame hrvatske javne scene već su odabrale outfite za najglamurozniju noć u godini, termini kod frizera i vizažista su rezervirani, a dok se uzvanici spremaju zablistati, u Večernjem listu traju zadnje pripreme. Proteklih dana upoznali smo vas sa svim nominiranima, kandidatima za jednu od osam Večernjakovih ruža, a sad je na red došla i Mirjana Žižić, dugogodišnja producentica Večernjakove ruže i pomoćnica glavnog urednika, jer je pravi trenutak da doznamo malo više detalja o samoj priredbi, ali i o atmosferi u Ružinu "stožeru".

Večernjakova ruža je pred vratima, vaša 12. Ruža, jeste li nervozni u finišu, imate li onu klasičnu stvaralačku tremu ili je produciranje takvog showa za vas i suradnike rutina? Svako proljeće nakon uvijek uspješne priredbe Alen Đurica i ja u HNK kažemo da je to naša posljednja Ruža, da je dosta, da bi palicu trebao uzeti netko drugi, a onda svake zime kažemo sebi i drugima: "Ove godine ćemo mirnije." Naravno, to se nikad ne dogodi jer se uvijek netko od nas dvoje sjeti neke nove ideje, krene razgovor uz kavu i odjednom shvatimo da nismo "prepustili palicu nekom drugom", nego da ponovno radimo na još jednoj Ruži, i to čak i nas iznenadi, s istim žarom i entuzijazmom kao da nam je prva. Zapravo, svake godine krenemo rutinski s pozivom da struka predloži one koji bi mogli zavrijediti Ružu i tu rutina staje. Sve ostalo podložno je kreaciji, inovaciji, imaginaciji, intuiciji... U takvoj atmosferi nema mira, nego ima puno planiranja, razmišljanja, razgovora, sastanaka, telefonskih poziva, ali uvijek ima stvaralačke nervoze i želje da ova Ruža bude bolja od lanjske.

Koliko je zapravo teško napraviti takvu priredbu u HNK, pod reflektorima i kada cijelo vrijeme znate da istovremeno nije riječ samo o dodjeli nego i o zabavnom programu? Večernjakova ruža je brend unutar brenda, ona je projekt s najvećim odjekom. Riječ je o nagradi novinarima, glumcima, pjevačima, voditeljima, digitalcima i drugim stvarateljima, koju im dodjeljuju čitatelji Večernjeg lista. A HNK je 130 godina star hram kulture i umjetnosti. Radeći Ružu u tom domu mnogih umjetnika svjetskoga kalibra koji su stali na njegovu scenu, doista se mora voditi računa da ono što radite bude istodobno dostojanstveno, lijepo i zabavno. Naravno da to nije uvijek lako i jednostavno, ali svake godine iznova zaključimo da je upravo to jedna od ljepota ovog posla.

Ove je godine na dodjeli Ruža i zanimljiva voditeljska kombinacija – Doris i Daniela. Bit će to odličan duet. Doris Pinčić Guberović je nenametljiva, blaga, topla i publika je doživljava kao "našu". Daniela Trbović je britka jezika, brzo i točno reagira sa specifičnim smislom za humor koji osvaja. Odlično se dopunjuju.

A tko će nastupiti u glazbenom dijelu showa? Kao i uvijek, eminentni izvođači. Ovoga puta to su jedinstvena Jelena Rozga, pobjednik Dore Marko Bošnjak, pobjednici Zagrebačkog festivala Vinko Ćemeraš i Ex. Mozartine te glazbena institucija Parni valjak. Mislim da i ova imena dovoljno govore o širini koju ima Večernjakova ruža.

Atmosferu ispred kamera svi vidimo i ocjenjujemo, a što se zbiva iza scene? Produkcijska ekipa već je godinama nepromijenjena, dakle dobro se poznajemo. U ekipi je, uz Alena Đuricu, scenograf i autor statue Ivica Propadalo, urednica Uršula Tolj, redatelj Tihomir Žarn te moji kolege iz prodaje, marketinga i redakcije... Sve počinje od žirija koji na temelju pristiglih nominacija glasa za četrdeset najzaslužnijih. U svakom se trenutku zna gdje je tko i što radi, tko kada trči, a tko umire od treme, tko je pozitivac, a tko zanovijetalo. Puno je tu različitih suradnika i ljudi. Ali bez njih ne bi išlo. Takvi različiti zapravo smo jedno biće s tisuću ruku, nogu i mobitela. Ukratko, kao i ispred kamera, i iza zavjesa HNK je zabavno, ali na malo drukčiji način.

Već smo se naviknuli na iznenađenja na samom početku priredbe i upečatljivo "otvaranje" postalo je svojevrstan zaštitni znak Ruže. Je li točno da ovaj put sve počinje s ogledalima? Da, doslovno s ogledalima. Ima tu još nekih iznenađenja i zanimljivih prezenterskih parova... ali neće biti zanimljivo ako sve otkrijem...

Zašto je Večernjakova ruža tako cijenjena medijska nagrada? Često neke pojave, stvari, događaje uzimamo zdravo za gotovo jer se s njima svakodnevno susrećemo. Tako je s riječima, s pjesmama, s predstavom, s filmom, glumcima, pjevačima... Večernjakova je ruža nagrada naših čitatelja svim tim medijskim majstorima za jednogodišnji rad u kojem su prepoznali izniman trud i kvalitetu. Ruža kao nagrada istodobno pohvaljuje i čuva od zaborava ono najvrednije na našemu medijskom nebu. Dobitnici ljubomorno čuvaju svoje nagrade, a Večernjak uvijek prigodno podsjeća na dobitnike. Zapravo, lijep suživot.

