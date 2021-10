Riječka pjevačica koja je preselila u Beograd najavila povratak: 'Dugo sam pripremala dobre stvari'

Iznimno talentirana, snažnog vokala i uvijek svoja, upravo to su opisi po kojima domaća javnost pamti Martinu Vrbos. Nakon 5 godina, ponovo se vratila s prekrasnom baladom „S tobom je sve“, a sama potpisuje i tekst i glazbu za istu.

Osim što izgleda bolje nego ikad, uživa u majčinstvu i stvaranju glazbe koja joj je uvijek bila prva i jedina ljubav. Novom pjesmom ujedno i najavljuje svoj povratak na glazbenu scenu, a kako i sama kaže, prošlo je previše vremena otkako je s publikom dijelila upravo ono najljepše što može dati od sebe. Pjesma u kojoj se može pronaći svatko tko pored sebe ima osobu bez koje ne može zamisliti buđenje, oduševit će zaljubljenike u Martinin rad i djelo. Pomalo drugačija, odvažnija i ozbiljnija, ovom je pjesmom napravila i svojevrstan preokret.

„Ovo je jednostavno moja pjesma. Kad pišem, ne mogu reći da me posebno inspiriraju neki događaji ili situacije. Inspiracija jednostavno pokuca, a ja joj otvorim vrata. Sretna sam što se vraćam jer me zaista dugo nije bilo, a dobre stvari se malo duže pripremaju. Pustimo na stranu sve priče koje me prate godinama. Martina je smršavila, nije smršavila, rodila, nije rodila, nestala, postala. Vraćam se s dobrom glazbom i to je jedino bitno. Emotivac sam i tu sam na svom teritoriju. U ovoj pjesmi se čuje moj potpis, čuje se groove i jednostavna, pitka melodija. Takav je i spot. Kad sam pomislila što želim raditi dok slušam svoj singl, poželjela sam voziti se autom po kiši. Spot je snimljen prije ljeta, ali sam čekala ove prve jesenske kiše da vam uljepšam dan“ – dodaje iskreno Martina.

Foto: Ljubica Samardžić

Pjesma koja miriše na jesen prepunu ljubavi, čak pomalo filmski i utopijski, raznježit će svako uho jer upravo je sva ljepota u jednostavnosti, a Martina ju je ovom pjesmom, itekako prikazala.

