Fanovi zgroženi novim izgledom Victorie Beckham: 'Što je to napravila s licem?'

Bivša Spajsica Victoria Beckham (47) gostovala je u emisiji "Good Morning Victoria" kako bi promovirala novi proizvod svoje beauty linije, a fanovi su ostali u čudu zbog njenog izgleda. Posh Spice je izgleda malo pretjerala s filerom za usne, a to su odmah na Twitteru komentirali gledatelji.

'Što se dogodilo s njezinim licem?', pitao se jedan korisnik Twittera, dok je drugi zavapio: 'Molim te, nemoj više stavljati filere u usne'.

'Volim Victoriju Beckham, ali sramotno je to što je učinjeno njenim usnama', komentirao je netko od Victorijinih obožavatelja.

Victoria Beckham on GMA is freaking me out. She only moves her eye lids and lips when speaking...it's so unnatural and distracting. The botox/filler game can work for pics, but wow it's not good for life things. pic.twitter.com/N0DkwIyiRL