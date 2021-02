Retro je ponovno In! Istražili smo zašto se albumi na vinilima prodaju sve bolje

Vinili su ponovno u modi! Ako ste odrastali u prošlom stoljeću, tada ste sigurno uživali u zvuku pucketanja ploča, njihovu izvlačenju iz omota i gledanju fotografija. Čini se da su to shvatile i nove generacije budući da je lani prodaja vinila premašila prodaju CD-ova. Zbog toga diskografi sve češće reizdaju stara izdanja, a to se najbolje vidjelo nedavno kada je cijela prva naklada vinila iz edicije novog vala u izdanju Croatia Recordsa rasprodana u pretprodaji.

– S vinilom se vratila magija jer veliki postotak ljudi u vinilu vidi komunikaciju koju ne vidi sa streamanjem ili CD-om. To je jedna posebna forma jer vinil prati dobra grafička oprema. U vinilu gledate velike slike, čitate tekstove o izvođačima. Evo, nedavno smo u Croatia Recordsu reizdali tri od četiri ploče iz novog vala i dogodila se nevjerojatna stvar da je u pretprodaji rasprodana prva tiraža, to se nikad nije dogodilo. Ta informacija me zaista veseli jer postoje ljudi koji žele rezervirati vinil koji izlazi. To je jako lijepa priča i mislim da će ova godina i u Hrvatskoj biti godina afirmacije vinila – ističe Želimir Babogredac, predsjednik Hrvatske diskografske udruge.

U Croatia Recordsu lani su objavili 20-ak albuma na vinilu, a tiraže su bile od nekoliko stotina pa do 1000 primjeraka što je za današnje vrijeme, pogotovo kada govorimo o vinilu, velika stvar jer proizvodnja vinila nije jeftina pa je stoga i njegova maloprodajna cijena veća od cijene CD-a.

– Retro je ponovno in. Zašto? Zato što retro sa sobom donosi određene emocije, izaziva nostalgiju, a to je modernom društvu koje živi u užurbanom tempu itekako potrebno. Novo se brzo troši, glazba se sluša kao pozadina, dostupna vam je svugdje, preko mobitela, pametnih satova i svih mogućih gadgeta, a slušanje vinila zahtjeva da se glazbi i slušanju glazbe posvetite. Stavljanje ploče na gramofon, igle koja pucketa i njen zvuk – to je posebna atmosfera koju vole svi koji su odrasli na vinilima, ali privlači i nove generacije koje ih tek otkrivaju.

Tu je i faktor da kupnjom vinila dobiješ zaista sjajan proizvod vrijedan cijene, kvaliteta zvuka i sadržaja, sa svakom kupljenom pločom dobijete download kod s mp3 verzijama svih pjesama, a pobrinuli smo se i za estetski dio pa je većina naših ploča u boji. CD kao medij sve više gubi svoj značaj, pogotovo zato što ga ne možete više slušati ni u autu ni na laptopu. No i dalje je tu. Pad njegove popularnosti vjerojatno utječe i na sve veći povratak vinila, mišljenja je Klaudija Čular iz Croatia Recordsa koju je oduševila potražnja za vinilima iz novog vala.

– Već su neki nestrpljivi oko druge naklade, ali ovom prilikom možemo reći da stiže tijekom ožujka i da će oni koji u prvom naletu nisu uspjeli kupiti vinile moći to učiniti u drugom naletu. Ako se i ova druga naklada rasproda, svakako ćemo izdati i treću. Trenutačno su tvornice vinila u Europi prebukirane, a i zbog koronavirusa potrebno je jedno dulje vrijeme za izradu vinila – kazala je Čular. Inače, nedavno je Croatia Records ponovno izdao i debitantski album grupe Pips, Chips & Videoclips, te album “Milost” Majki, a uskoro najavljuju i ponovno izdanje njihovog kultnog albuma “Razdor”.

Sve diskografske kuće u Hrvatskoj ploče tiskaju u Njemačkoj, Poljskoj ili Češkoj, a tiraže su slične, no čini se kako bi se uskoro to moglo povećati. Prodajom vinila zadovoljni su i u Menartu, kaže njihov direktor Branko Komljenović. – Za početak rekao bih da se stvorila kritična masa poklonika glazbe koji su opet željeli kupovati vinile, potom da su se sva velika izdanja strane glazbe počela reizdavati na odličnim vinilnim izdanjima, koja su bila dosta skupa, ali i jako atraktivna, i svi strani izdavači počeli su izdavati i nove albume na vinilima, to sve skupa zainteresiralo je publiku. Ima među tom publikom sigurno velikih fanova vinila koji su ih skupljali prije 30 godina, ali ima tu i mlađe publike koja je sklona kolekcionarskom duhu i voli slušati ploče.

Dakle, poklopio se trenutak, publika je to prepoznala i tržište vinila opet je buknulo, i zapravo record storeovi su održavali tu kulturu godinama, i kroz record store day ponude, i sve druge aktivnosti. Danas gramofone možete kupiti i u Ikei i nekim drugim centrima, dakle interes je tu, publika postoji, postoji hype oko tog nosača zvuka i kult vinila se vratio – ističe Komljenović. I u Menartu su protekle dvije godine ponovno izdavali albume svojih izvođača poput Tram 11 ili Ede Maajke, a za ovu godinu najavljuju vinile svoje velike nade Matije Cveka te EP Darka Rundeka “Brisani prostor”. Vinili danas koštaju 100 kuna, a neka dvostruka deluxe izdanja i više od 200 kuna. No njih često kupuju kolekcionari kojima cijena nije problem.

– Budući da se vinili nisu proizvodili tamo od 90-ih pa do prije pet godina, a zasigurno postoji i veći broj izdanja naših domaćih koje tek treba prvi put objaviti na vinilu, te i neka nova naša izdanja sigurno zaslužuju vinilni tretman, to sve zvuči jako obećavajuće, uz činjenicu da se većina stranih izdanja u lijepim vinilnim izdanjima može nabaviti i kod nas. Sve to skupa predstavlja jako lijepu budućnost koju ne može ugroziti ekspanzija digitalnog streminga – smatra Komljenović. Dallas Records prošle godine izdao je tek nekoliko vinila premda su planirali više, no i oni su imali problema zbog pandemije koronavirusa.

Najskuplje prodani vinili 1. Wu-Tang Clan: Once Upon a Time in Shaolin - 2 milijuna dolara Foto: Promo Legendarni hip-hoperi 2015. izdali su samo jedan primjerak ovog albuma kojeg su odlučili prodati na aukciji, uz uvjet da kupac ne smije preprodati album, ali ga može besplatno staviti na net. Kupac je bio kontroverzni Martin Shkreli, direktor farmaceutske kuće Turing koji je ubrzo osuđen na 20 godina zatvora zbog prijevare s osiguranjem. FBI je konfiscirao album i koliko je poznato, još uvijek je kod njih. 2. The Beatles: The Beatles (White Album) - $790,000 Foto: Promo Riječ je o prvom tiskanom primjerku ovog albuma, koji je bio u rukama Ringa Starra do 2015., a onda ga je prodao. 3. Elvis Presley: 'My Happiness' - $300,000 Foto: Promo Glazbenik Jack White ponosni je vlasnik prve ploče koju je snimio Elvis dok još nitko nije znao za njega. 4. The Beatles: Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band $290,000 Foto: Promo Primjerak ovog albuma prodan je na aukciji 2013. a ovu cijenu je postigao jer su na omotu ploče sva 4 potpisa članova Beatlesa. 5. John Lennon & Yoko Ono: Double Fantasy - $150,000 Foto: Promo Primjerak Lennonovog albuma dostigao je ovu cijenu jer ga je sam Lennon potpisao 8. prosinca 1980., samo nekoliko sati prije svoje smrti. To je očigledno bio njegov posljednji potpisani album.





– Treba spomenuti da je i kupnja i potraga za vinilima u glazbenim dućanima i svojevrsna avantura, da se u takvim prodavaonicama ploča skupljaju i povezuju kolekcionari međusobno, znači tu je i ta komponenta druženja i razmjenjivanja informacija, a osim toga, forumi i stranice na društvenim mrežama koji okupljaju diskofile isto tako su jako popularni – napominje Dario Draštata, direktor Dallasa. U Dallasu posebno ističu prodaju reizdanja kultnog albuma riječkih punk pionira Parafa “A dan je tako lijepo počeo”, a za ovu godinu najavljuju niz iznenađenja, poput prvog vinila u karijeri grupe Vatra te albuma Nene Belana “Balade 2”.

Inače, Belan je jedan od rijetkih izvođača koji je svoj album imao zapisan i na čokoladi. Napravio ju je poznati splitski glazbenik i majstor čokolade Marinko Biškić. Belanova ploča od čokolade mogla se slušati, a onda i pojesti. U Aquariusu su lani većinom objavljivali kompilacije namijenjene DJ-ima, a za ovu najavljuju reizdanje albuma “Vridilo je” Olivera Dragojevića, koji će posvetiti preminulom pjevaču, ali i snimatelju Miri Vidoviću.

– Ljudi koji su voljeli glazbu slušati koncentrirano i posvećeno kao tinejdžeri – sad su u nekim godinama kad opet imaju vremena za uživanje u glazbi na takav način. Oprema za reprodukciju im je možda novčano pristupačnija. A postoji i onaj faktor da im je to bila nedostižna želja koju sad mogu lakše ostvariti. Zašto pak mlađi kupci vinila uživaju? Sigurno isto postoji taj neki val nostalgije za takvim konzumiranjem glazbe, no i to da zadnjih 20 godina oni koji glazbu slušaju digitalno, sad nemaju fizičko sidro, tj. podsjetnik da ih vrati u neke momente koje su proživjeli uz glazbu.

Stariji uzmu u ruke neki CD ili vinil i odmah se nečeg sjete – kaže Anđelko Preradović iz Aquariusa. Dancing Bear poznat je po velikom izboru domaćih, ali i stranih izdanja. Tako ističu kako su lani prodali dvostruki LP KUD Idijota “Gratis Hits Live” u više od 1000 primjeraka, a album grupe Fleetwood Mac “Rumours” u više od 1500 primjeraka. Davor i Silvije Varga iz Dancing Beara ističu kako se u njihovu dućanu u centru Zagreba često odvijaju akcijske prodaje koje su jako posjećene, a pogotovo za vrijeme record store daya, koji će se ove godine održati 21. lipnja.

– Za record store day štampaju se specijalna izdanja u ograničenim tiražama pa ćemo tako mi ove godine objaviti reizdanje albuma KUD Idijota “Megapunk” na posebnom žutom vinilu u gatefold omotu i reizdanje albuma Darka Rundeka “Apocalypso” na prozirnom vinilu, čije su dvije naklade na crnom vinilu također već rasprodane – kažu u Dancing Bearu u kojem su lani izdali i album Sunnysidersa “Bridges”. Njihov frontmen Boris Hrepić Hrepa nekad je imao veliku kolekciju vinila, a sad ih, kako kaže, ima puno manje jer je prijateljima volio posuđivati ploče kako bi ih zarazio dobrom glazbom. – Vinil je u povijesti moderne, a i klasične glazbe sinonim za nosače zvuka.

Veličina vinila, lijepi veliki omoti, sam ritual slušanja glazbe, a i kvaliteta i prirodnost zvuka razlog su što se vinil opet vraća na prodajne police i u kolekcije ljubitelja glazbe. Izuzetno smo zadovoljni što je “The Bridges” izašao na vinilu, zaljubljenici u blues su i zaljubljenici u vinil i oni ga rado kupuju. Album smo miksali u slavnom Ardent studiju u Memphisu i bilo je divota tamo ga preslušati, ali pravo slušanje bilo je tek kad smo kod producenta Lea stavili ploču na gramofon i spustili iglu – ponosno kaže Hrepić.