Reakcije na Doru na društvenim mrežama su hit, izdvojili smo dojmove gledatelja

Društvene mreže gore otkako je u 20:10 u izravnom prijenosu na HRT-u krenula Dora 2021. Gledatelji su puni dojmova zbog 14 izvođača koji se bore za odlazak u Rotterdam kako bi branili hrvatske boje na Eurosongu.

Na Twitteru su komentirali nastup Albine Grčić.

Foto: Twitter

Nikome nije promaknuo ni outfit Nine Kraljić koji je jedan tviteraš usporedio s motivom poznatog filma Igre gladi.

Foto: Twitter

Nastup Bernarde Brunović usporedili su poznatom igrom "World of Warcraft".

Foto: Twitter

A nije nedostajalo ni šala na račun nastupa mlade Bete Sudar.

Foto: Twitter

Jedna tviterašica se našalila prikazom outfita Nine Kraljić na ovoj i Dori 2016. kada je odnijela pobjedu.

Foto: Twitter

Podsjetimo, večerašnji spektakl Dora 2021, izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije, u Opatiji održava se kao i po običaju u dvorani Marino Cvetković, samo zbog epidemioloških razloga, bez publike i prisustva akreditiranih fotoreportera i novinara. Voditeljice ovogodišnje Dore su Daniela Trbović (58), Barbara Kolar (50) , Jelena Lešić (32) i Doris Pinčić (32).

First look at Natalie Portman in Thor: Love and Thunder. #Dora2021 pic.twitter.com/UISODTZ4L6 — When Batmen Fly (@whenbatmenfly) February 13, 2021

me every day since the 20th of march, 2020 #dora2021 pic.twitter.com/PYzGq5ffaq — Lara (@ilcuoredilara) February 13, 2021

Dok su sve već barem jednom imale priliku voditi Doru, za Barbaru Kolar ovo je prvi put da se nalazi na toj pozornici kao voditeljica. Za prestižnu statuu Dore i odlazak na Eurosong u Rotterdam u svibnju ove godine borit će se 14 izvođača koji su odabrani u sklopu natječaja na koji je pristiglo 135 prijava i ukupno 140 pjesama. Žiri u sastavu: Andrej Babić (HGU, HDS), Hrvoje Prskalo (HDS), Matija Cvek (HGU), Monika Lelas (HRT – HRA) i Uršula Tolj (HRT – HTV) višestruko je preslušao pristigle skladbe te jednoglasno izabrao 14 pjesama koje će se predstaviti na ovogodišnjoj Dori te četiri rezervne skladbe: Brodolom (Elis Lovrić), Megaloman (Endi feat. Lora), Soldier (Pjerino Ružević) te Only love (Z/11).