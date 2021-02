Paris Hilton progovorila: Sa 16 godina, dva čovjeka su me probudila s lisicama i iznosili dok sam vrištala

Paris Hilton (39) nedavno je šokirala svijet svojim dokumentarcem u kojemu je prvi put progovorila o traumi koju je proživjela u internatu, u školi Provo Canyon u saveznoj državi Utah. U listopadu je potom predvodila i prosvjed pozivajući na zatvaranje škole.

U ponedjeljak se pojavila na suđenju kako bi dala svoje svjedočenje o seksualnom zlostavljanju, a prilikom njega kazala je da je tamo svakodnevno bila "verbalno, mentalno i fizički zlostavljana" sa samo 16 godina. U tom internatu provela je skoro godinu dana.

"Iako se škola Provo Canyon reklamirala kao vodeći centar za liječenje, činilo se kao da je sam pakao na zemlji. Plakala sam dok ne bih zaspala svake noći, moleći se da se probudim iz te noćne more", rekla je Hilton na sudu i nastavila:

"Kad sam imala 16 godina, dva čovjeka probudila su me usred noći s lisicama. Pitali su me želim li ići lakšim ili težim putem. Iznijeli su me iz mog doma dok sam iz sveg glasa vrištala i molila za pomoć", ispričala je Hilton između ostalog.

Hilton je i ranije pohađala dva slična programa za "problematične tinejdžere", a u oba je navodno bila zlostavljana. U ovome, kaže, čak 11 mjeseci nije udisala svjež zrak ni vidjela sunčevu svjetlost. Kaže i da je bila "prisiljena konzumirati lijekove zbog kojih se osjećala otupjelo i iscrpljeno".

"Činilo se da uživaju u mogućnosti zlostavljanja djece", rekla je za osoblje škole. Kaže i da je redovito viđala kako su djecu tukli, sputavali, davili, pa čak i seksualno zlostavljali.

"Nije bilo nikakve privatnosti - svaki put kad bih koristila kupaonicu ili se tuširala, to se nadziralo. Sa 16 godina, kao dijete, osjetila sam kako bulje u moje nago tijelo. Bila sam samo dijete", rekla je. Ta škola i dalje radi, a suočeni su s još optužbi za zlostavljanje učenika. Optužbe uključuju premlaćivanje, drogiranje i seksualno zlostavljanje te sprječavanje učenika da kontaktiraju svoje obitelji.