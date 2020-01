Rat domaćih autora zbog mlade zvijezde: 'Namirisali su novac'

Opatija je i ove godine domaćin Dore, natjecanja za pjesmu Eurovizije, a među 16 glazbenika naći će se i nekoliko debitanata. Jedan od njih je i Edvard Edi Abazi, o kojem smo pisali lani, kada ga je otkrio Jerko Marić, frontmen Adastre. No čini se da bi Edijev nastup mogla obilježiti svađa, pa i skandal među poznatim autorima.

Nastupao s Adastrom

Podsjetimo, Edi je bio štićenik doma u Dugavama, a zahvaljujući pobjedi na talent showu, otvorila su mu se vrata glazbene karijere. Naime, talent show bio je ideja Jerka Marića, frontmena grupe Adastra, koji je i predsjednik udruge Zvuk svjetlosti. Edi je pobijedio s Elvisovom pjesmom “Can’t Help Falling In Love”, a to mu je omogućilo i snimanje pjesme i nastupe s Adastrom. Da Edija čeka zvjezdana karijera, potvrdilo se i kada je potpisao ugovor s Croatia Recordsom te se obvezao snimiti dva albuma u idućih pet godina, a producent bi bio Jerko Marić. No u cijeloj priči došlo je do velikog obrata kada je Edi na Doru primljen s pjesmom čiji je autor Srđan Sekulović Skansi. Marić tvrdi da je 18-godišnji Abazi iskorišten te da su mu praktički uzeli projekt koji je stvorio.

– U Edija sam uložio dosta vremena i novca. Tko zna gdje bi bio da nije bilo naše ideje o talent showu. Nakon pobjede svugdje je išao s Adastrom. Odradili smo 50 intervjua i 30 nastupa. Našli smo i sponzore, upisali ga na Rock akademiju. Zahvaljujući meni sudjelovao je na projektu MUP-a protiv nasilja na stadionima. To ga je i dovelo do ugovora s Croatia Recordsom, a ja sam naveden kao producent tih albuma. Sve je bilo super do trenutka kada se potpuno promijenio. Ne znam je li on mislio da će od toga ugovora dobiti neki novac ili ne, ali primijetio sam da se drukčije ponaša. Odjednom je prestao spominjati Adastru te je samo najavljivao svoje koncerte. Kulminacija je bila kad mi je poslao ugovor u kojem piše da bismo mi trebali biti njegov prateći bend, a da će on biti autor pjesama iako je dogovor bio da mu ja pišem pjesme – kazao nam je Marić i dodao kako nije imao pojma ni da se Edi prijavio na Doru, dok mu to nije javila jedna novinarka.

– Moje je mišljenje da Edi nije ništa kriv, nego se okružio oportunistima koji su namirisali novac i iskoristili ga. Ispalo je da se meni iza leđa dogovorio s kolegom Skansijem, koji mu je napravio dvije pjesme. Nekako mi je čudno da Skansi nije imao pojma da ja stojim iza tog projekta. Pa mogao me nazvati i pitati – ljutito kaže Marić. Unatoč svemu kaže da mu je drago da je Edi tako uspio, pogotovo kad se zna kako je imao težak život. Edi Abazi tvrdi da je do prekida suradnje s Jerkom Marićem došlo prije te da se nisu ni čuli posljednjih mjesec dana.

Nova šansa

– Ja sam jako zahvalan Jerku na svemu što je napravio za mene i što me prepoznao, ali naši su se putevi razišli. Došlo je do toga da mi je on ponudio ugovor koji nisam htio potpisati. Nisam mu ništa radio iza leđa, bilo je tu dosta drugih situacija koje ne bih spominjao. Do Skansija sam došao preko zajedničkih prijatelja koji mi pomažu u karijeri. Tada sam već bio bez producenta, a želio sam nastaviti pjevati. Skansi me nazvao i rekao da ima pjesmu za Doru. Bio sam kod njega u studiju nekoliko puta, snimili smo dvije pjesme i, eto, primljeni smo na Doru. S njim nastavljam suradnju, a s Jerkom više sigurno neću imati posla – tvrdi Abazi i dodaje kako u ugovoru koji je potpisao s Croatia Recordsom stoji da pjesme za njegove albume može raditi Marić, ali i bilo koji drugi autor, stoga smatra da slobodno može snimati sa Skansijem ili nekim drugim.

Srđan Sekulović Skansi samo nam je kratko kazao kako službeno nema komentara o ovom slučaju