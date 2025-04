Raste napetost! Goran grubo komentirao suigrače pa uz Nou završio u eliminacijskoj bitki

Napetosti u Survivoru počele su se gomilati već uoči samog izazova, a kulminirale su tijekom igre i na kasnijem plemenskom vijeću. Na fizički zahtjevnom poligonu, u kojem su natjecatelji u trojkama upravljali golemom kuglom kako bi razbijali protivničke ploče, zeleni su se uspjeli sabrati nakon početnog zaostatka i uvjerljivo nadigrati žute rezultatom 6:2. Dok je njihova pobjeda donijela prijeko potrebni predah od eliminacijske prijetnje, u žutom plemenu zakuhalo se pitanje – tko će od njih morati u arenu?

Tijekom igre, na poligonu je Goran izrazito burno reagirao na loše igranje suigrača u žutom plemenu te uz vikanje dao i grube komentare. Matea, pogođena njegovim tonom, iskreno je priznala da joj je Goranovo ponašanje izazvalo nelagodu. „Došla sam na poligon vesela, pozitivna, nasmijana i kako su se dogodile trzavice od Gorana to mi je baš srušilo energiju“, objasnila je i dodala: „Razumijem njegov bijes, ali to je bilo jako ružno“. Time se osvrnula na Goranovo vikanje na nju dok joj je pokušavao skrenuti pažnju na to što bi trebala raditi kako bi bila uspješnija u prenošenju velike lopte. Goran na to kaže: „Ne bi ništa promijenio u svom ponašanju danas. Jedino mi je žao što sam se izderao na Ivu.“

Njegove temperamente reakcije izazvale su nelagodu i kod ostatka tima. Liz, koja ima ogrlicu osobnog imuniteta, naglasila je da Goran teško podnosi poraze. Goran je uznemiren lošom igrom napravio i potez koji je šokirao sve – zamolio je Liz da ga osobno nominira za eliminacijsku igru, s obzirom na to da ona ima tu moć. Iako je dio plemena bio mišljenja da bi se takva odluka trebala još preispitati, sam Goran je smatrao da je to način da preuzme odgovornost za svoje ponašanje.

Matea je, unatoč prozivkama, ostala realna priznavši da se „dogodila blokada na poligonu“, dok je Marko, suočen s vlastitom nesigurnošću, izrazio bojazan da će on biti idući na meti zbog slabijih nastupa i narušene komunikacije s Liz koja je priznala: „Prije nego se sve ovo dogodilo, mislila da ću nominirati Marka“.

Glasovi na plemenskom vijeću su odlučili – Noa je s pet glasova postao prvi nominirani za sljedeću eliminacijsku igru. „Siguran sam da su neki članovi plemena imali potrebnu napisati mene budući da sam fizički klonuo, ali i psihički. Ne mogu nikome ništa zamjeriti, mogu reći da ću se potruditi izaći iz igre s novim žarom za pobjedu“, rekao je Noa.

„Jedva sam pronašla način da nominiram osobu koju sam htjela nominirati – Marka. I sad mi dođe osoba koja kaže da je nominiram. Mislim da nije fer da onda ja sada Marka nominiram uz osobu koja je izrazila želju da ide u eliminacijsku igru“, rekla je Liz koja je nominirala Gorana. „Mislim da je više fer da pošaljem u eliminacije osobu koja želi ići u eliminacije, nego nekoga tko to ne želi“, dodala je.

„Napokon da čujem nešto lijepo danas“, komentirao je nominaciju Goran te dodao da uvijek ide u igru po pobjedu, a tako će biti i u eliminacijskoj bitki.

VIDEO: Ella Dvornik o dating aplikacijama: "Što bi bilo da otvorim Tinder? Vjerojatno bi me prijavili..."