Bivši igrač Dinama nije uspio preuzeti vodstvo, većina mu je zamjerila ovu stvar: 'Premalo'

Karel Jeren ugostio je protukandidate trećeg dana ovotjedne 'Večere za 5'. Za svoju večeru osvojio je 35 bodova te je trenutačno drugi, a u utrci za pobjedu i dalje vodi Ivana. Ivana i Biljana domaćinu su udijelile osam bodova - posebno im je smetao minimalizam u predjelu! Snežana je imala istu zamjerku, no domaćinu je udijelila devet bodova. Najšire ruke bio je Mislav, dao je domaćinu deset bodova i pohvalio sve komponente večere.

Pripravu večere Karel je započeo glavnim jelom nazvanim 'Kauboj jaše Posavinom'. "Tu će biti teletina, krumpiri, tikvica, nešto pod pekom", pretpostavila je Ivana. Karel je na otvorenom kuhao za ekipu, počevši s pekom od teletine i povrća. Nakon priprave glavnog jela, Karel se okrenuo desertu nazvanom 'Rendžerska sjekira'. "Zašto sjekira, kao sjekira u med?", zapitao se Mislav. "Možda ćemo desert rezati sjekirom, možda cheesecake budući da su tu keksi i maline", dodala je Snežana. I bila je u pravu! Karel je uskoro otkrio da je naziv deserta inspiriran tvrdim keksima koji čine bazu cheesecakea. Za kraj, Karel je spravio predjelo naziva 'Nehakirani mozak'. "Bijelo brašno, nekakva gibanica za predjelo - sto posto", siguran je bio Mislav. Uskoro je domaćin narezao vukovarski kulen, kobasicu, domaći sir i vrhnje. Predjelo je završeno, a onda se Karel okrenuo uređenju stola.

Ekipa je stigla kod domaćina, a on je ih je dočekao na svom imanju, uz prigodne aperitive. "Izgledao je umorno, a to je normalno jer se sigurno naradio tijekom dana", komentirao je Mislav doček. "Popila sam višnjevac i dobar je bio", zaključila je Biljana te s ostatkom ekipe sjela na predjelo.

'Nehakirani mozak' izazvao je niz reakcija pa se tako Mislav preplašio. "Oči gledaju u tebe, malo me mučilo što je toga bilo malo na tanjuru", komentirao je. "Premalo", složile su se Ivana i Snežana. Uskoro je Karel otkrio da mu je supruga ispekla domaći kruh uz predjelo, a ispričao je i ponešto o njihovoj ljubavnoj priči - voljenu ženu domaćin je upoznao krajem osnovne škole! Njihova sreća traje i danas, a sreći nije bilo kraja ni kada je na stol stiglo glavno jelo - teleća peka.

"Glavno jelo je bilo servirano jednostavno, mogao se malo više potruditi", otkrila je Biljana, a složile su se i ostale djevojke. "Okus teletine bio je fin, krumpir je pokupio miris, dosta je slano bilo, dosta ukusno", oduševila se Biljana. "Nije tu uloženo velikog truda, to je hrana koja zahtjeva puno povrća. No, treba i to znati", zaključila je o glavnom jelu Ivana. Za kraj, Karel je poslužio desert 'Rendžersku sjekiru'.

"Nije se dovoljno potrudio, sve je curilo van, mogao se više potruditi", komentirala je Biljana. "Desert je bio primamljiv, i mislio sam da će biti, slabo sam na deserte", dodao je Mislav. Mislav je čak probao desert te je jedan dio i pojeo te se tako zasladio. Za kraj, domaćin je ekipi udijelio prigodne poklone, a potom ih odveo na iznenađenje - gađanje lukom i strijelom. Biljana je bila uspješna te je stoga postala rendžerica!

Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' na RTL-u od ponedjeljka do petka od 17.50! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

